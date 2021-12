Ousmane Dembele au Bayern Munich ? Un nouveau rapport suggère juste que

D’après un nouveau rapport dans Bild, le Bayern Munich pourrait bien avoir un nouvel ailier. Comme indiqué dans le tweet ci-dessous de @iMiaSanMia, le FC Barcelone a offert l’ailier assiégé Ousmane Dembélé au Bayern.

Compte tenu des finances absurdement brisées de Barcelone et des salaires exorbitants de Dembélé, il est facile de croire que le rapport de Hasan Salihamidžić et du conseil d’administration du Bayern est loin d’accepter cette proposition de décision.

Ousmane Dembélé a été proposé au FC Bayern par des agents. Hasan Salihamidžić et les patrons du club sont plutôt sceptiques et ont des doutes sur le caractère de Dembélé. La Juventus est actuellement en pourparlers avancés avec le Français [Bild] pic.twitter.com/S5IuMMg6qs – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 31 décembre 2021

Sur la base de la répartition des salaires de Barcelone, le salaire de Dembélé le place actuellement dans le même plateau que Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Avec la longue tradition du FC Bayern de s’en remettre à sa structure salariale, comme les transferts de David Alaba et les négociations en cours de Niklas Süle et Kingsley Coman, il ne semble objectivement pas y avoir de moyen pour que cela fonctionne à moins que Barcelone ne couvre la majorité du salaire de Dembélé.

Pour le bien de Barcelone, ils doivent espérer que la Juventus est intéressée et en mesure d’aider à couvrir l’ancien attaquant du Borussia Dortmund.