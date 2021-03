Ousmane Dembele de Barcelone sur la cible lors de la victoire en France

Ousmane Dembele a fêté son retour dans le giron international avec son premier but en compétition pour la France en qualifications pour la Coupe du monde dimanche.

L’attaquant de Barcelone a frappé le premier match après 19 minutes contre le Kazakhstan avec un puissant tir bas en travers du but juste à l’intérieur de la surface de réparation.

Martial ➡️ Dembele ➡️⚽ Ousmane Dembele tire la France devant le Kazakhstan ✔️ vs en direct sur Sky Sports Football maintenant! pic.twitter.com/Hh4XCYQYxp – Sky Sports Football (@SkyFootball) 28 mars 2021

Dembele était l’un des trois joueurs de Barcelone dans une équipe de France à afficher de nombreux changements par rapport au match nul 1-1 de mercredi contre l’Ukraine. Clément Lenglet était de retour en défense, tandis qu’Antoine Griezmann était en attaque aux côtés de Dembele.

La France a doublé son avance juste avant la mi-temps lorsque Sergey Malyy a dirigé un corner de Griezmann devant son propre gardien et dans le filet.

Plus de chances sont venues de la France après la pause avec Dembele et le remplaçant Kylian Mbappe, tous deux voyant les efforts sauvés par le gardien de but.

Le match d’Ousmane Dembélé en chiffres contre le Kazakhstan: 100% de précision de tir

53 touches

3 prises

2 coups

2 tirs cadrés

2 croix

1 chance créée

1 but Son premier but pour la France depuis juin 2018. pic.twitter.com/6MaCgUYtVM – Squawka Football (@Squawka) 28 mars 2021

Mbappe a également raté un penalty après avoir été victime d’une faute de Nuraly Alip.

La France rejouera mercredi contre la Bosnie-Herzégovine qui verra le contingent du Barça se heurter à Miralem Pjanic.