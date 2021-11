Barcelone serait sans Ousmane Dembele pendant plusieurs semaines après que l’attaquant français se soit blessé aux ischio-jambiers.

Les Catalans n’ont pas confirmé combien de temps Dembele manquera, mais Diario AS estime qu’il s’agit de « trois à quatre semaines ».

Le dernier revers de Dembele est un autre coup dur, bien qu’il y ait de bonnes nouvelles dans le fait qu’il a la pause internationale pour récupérer et ne devrait donc pas manquer trop de matches.

Le joueur de 24 ans ne jouera pas contre le Celta Vigo samedi et pourrait ne pas non plus se rendre à l’Espanyol le 20 novembre après la trêve internationale.

Les géants catalans ont confirmé jeudi que Dembele avait été mis à l’écart dans un tweet qui a ensuite été supprimé apparemment en raison d’une « erreur technique ».

Dembele a été repéré à l’entraînement jeudi, ce qui suggère qu’il s’est blessé pendant la séance et non après être entré en jeu en tant que remplaçant lors de la victoire en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.