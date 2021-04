Ousmane Dembélé joue sur blessure, Barcelone «inquiète» – rapport

Ousmane Dembélé profite de la saison la plus régulière de sa carrière à Barcelone et a finalement pu éviter de longues périodes d’absence du terrain en raison d’une blessure, mais cela ne signifie pas que le Français est en parfaite santé.

Selon Diario SPORT, Dembélé a été aux prises avec une blessure douloureuse à l’aine, une inflammation du pubis qui lui a fait finir plusieurs matchs dans la douleur. Le club serait préoccupé par le potentiel que le problème s’aggrave, mais Dembélé veut continuer à jouer jusqu’à la fin de la saison et gérera sa douleur avec un plan de traitement spécifique, qu’il a suivi avec le personnel du Barça et le sien. entraîneur.

De nombreux joueurs, dont Cesc Fàbregas et Lionel Messi à l’époque de Barcelone, ont joué avec le même problème. C’est le type de blessure qui n’est pas suffisamment grave pour faire manquer le temps aux joueurs – Fàbregas dit qu’il a joué blessé pendant huit mois – mais qui est toujours une source de douleur et d’anxiété, mais avec un bon traitement et du temps pour se reposer, le problème est peu probable. s’empirer.

Le problème pour Dembélé est qu’il n’aura pas l’été pour se reposer s’il est appelé par la France pour les Championnats d’Europe, et étant donné sa forme de club, il est difficile de le voir ne pas faire partie de l’équipe nationale. La participation d’Ousmane aux Euros préoccupe le Barça sur le long terme, mais une intervention chirurgicale est exclue pour l’instant et Dembélé pourra passer le reste de la saison.