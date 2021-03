Ousmane Dembele serait un grand fan de Leeds

Eh bien, vous auriez pu me donner toute la journée pour deviner ce que j’écrirais ce matin, et je n’aurais pas deviné que ce serait ça.

Selon une récente interview avec le podcast du club, l’attaquant de Leeds United Patrick Bamford a déclaré qu’il était au courant d’un certain homme de Barcelone qui était un assez grand fan du club.

Il s’avère que son coéquipier de Leeds, Ilan Meslier, voulait que les chemises de Bamford et Kalvin Phillips soient envoyées à la star de Barcelone.

« Après le match de Fulham, il était comme » j’ai besoin de votre maillot s’il vous plaît « » J’ai dit « ouais, ça va. Qui pour?’ Il a dit «Ah, Dembele». J’ai dit «attends, qui?». Il a dit «le gars de Barcelone».

«J’étais comme ‘quoi, il veut ma chemise?’ et il était comme « ouais, il veut les t-shirts et ceux de Kalvin parce qu’il est un grand fan de Leeds et regarde chaque match ».

«J’étais comme ‘tu es sérieux?’ et j’ai dit ‘d’accord, mais tu dois me chercher sa chemise alors en retour’, alors il m’a fait FaceTimed à minuit l’autre jour et m’a montré cette chemise de Barcelone qui dit ‘à mon frère Bamford, de Dembele’ ».

Bamford | La source