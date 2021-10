Ousmane Dembele veut rester à Barcelone, déclare Joan Laporta

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait le point sur l’avenir d’Ousmane Dembele au club au milieu de nombreuses spéculations sur l’avenir du Français.

Dembele n’a pas encore renouvelé son contrat à Barcelone, qui expire cet été, et des rumeurs circulent selon lesquelles l’agent de l’attaquant essaie d’obtenir un transfert en Premier League.

Laporta dit que le club parle à Dembele et à son agent et estime que le joueur de 24 ans veut rester au Camp Nou et poursuivre sa carrière.

« Il y a une très bonne relation avec lui, nous parlons avec son agent. Ousmane veut rester. C’est un joueur que nous aimons, quelqu’un qui peut être fondamental dans l’amélioration de l’équipe. « C’est comme ça que l’entraîneur le voit. Si les blessures le respectent. Nous avons toujours su qu’il était dans la dernière année de son contrat. Origine | Journal Sportif

Le Barça devra renouveler Dembele avant la fin de l’année ou sera confronté à une situation où l’attaquant sera libre de négocier avec d’autres clubs.

Les géants catalans craignent d’être confrontés à un autre problème de type Ilaix Moriba avec Dembele et le mois prochain serait « vital » en ce qui concerne l’avenir de l’attaquant.