Out From The Mist : pointer l’objectif compatissant de la photographie sur la santé mentale

Il existe de nombreux concours de photographie – certains offrent une exposition et des récompenses en espèces bien nécessaires, tandis que d’autres sensibilisent à un sujet spécifique comme le changement climatique. Cependant, il n’y en a pas beaucoup qui abordent la question de la santé mentale, même si c’est un enjeu si important aujourd’hui.

Out From The Mist – un concours international de photos et de vidéos organisé par la Mental Illness Fellowship of Australia – vise à changer cela en mettant l’accent sur la santé mentale et en aidant à « éliminer la stigmatisation qui y est associée », selon le prospectus du concours.

Le concours – maintenant dans sa troisième année – accepte actuellement les candidatures pour son édition 2021, un excellent moyen pour les photographes et les vidéastes de partager leur expérience avec la maladie mentale, qu’il s’agisse d’un impact direct ou indirect via des amis ou la famille.

Prix ​​Colin Biggers & Paisley de Out From The Mist pour 2020 (Crédit image: Relentless par Kris Anderson)

Les inscriptions peuvent être à la fois des images fixes ou de courtes vidéos d’une minute maximum, et doivent décrire l’expérience du participant d’avoir vécu avec une forme de maladie mentale. Les soumissions peuvent représenter des troubles spécifiques, le processus de rétablissement ou la relation indirecte de voir souffrir un être cher.

Les candidatures peuvent également concerner l’avenir, lorsque le bien-être mental deviendra une partie importante de la société et comment il sera peut-être traité à ce moment-là – il n’y a vraiment pas de catégories définies.

Les soumissions pour Out From The Mist se terminent le 24 septembre 2021 et les résultats sont annoncés le 10 octobre pour coïncider avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Une exposition en direct sera également organisée, puis prise sur la route à travers les grandes villes d’Australie.

Vous pouvez en savoir plus sur Out From The Mist, comment participer et ses prix sur son site Web.

(Crédit image: Hear No Evil de Livonne Larkins)

La photothérapie peut aider

Out From The Mist est un projet personnel. Le fondateur et directeur créatif Micheal Wood vit avec une maladie mentale depuis des années. Alors qu’il a appris à le gérer et à vivre avec, d’autres n’ont pas cette chance. Selon les statistiques fournies par les organisateurs d’Out From The Mist, une personne sur 10 dans le monde est touchée directement ou indirectement par des maladies mentales.

Les chercheurs ont, pendant des années, étudié comment la photothérapie peut aider ceux qui souffrent – selon une étude de 2018 de l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, prendre au moins une photo par jour et la partager en ligne peut aider à améliorer votre bien-être mental. Même un selfie peut être une libération puissante, selon un article publié dans le Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. La photographie a même sauvé des vies – il suffit de demander à Bryce Evans, qui a donné un TedTalk sur le sujet.

Alors que la photothérapie peut être une entreprise consciente – peut-être recommandée par un professionnel de la santé – prendre des photos simplement parce que vous voulez ou aimez faire fonctionner sa magie dans les coulisses.

(Crédit image : Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Un voyage personnel

Il y a plus d’une décennie, la vie a pris un tournant dramatique et j’ai touché le fond. Il y avait trop d’incertitudes et j’étais terrifié. Et, comme prévu, le stress et l’anxiété de cette époque ont fait des ravages non seulement mentalement, mais se sont également manifestés physiquement.

Alors que de nombreux médecins ont travaillé pour maîtriser les effets physiques de la dépression, je n’ai pas demandé d’aide pour mon bien-être mental, ni même reconnu que j’avais un problème. Un jour, je viens de prendre mon appareil photo – un vieux Panasonic avec un zoom 18x qui n’est plus fabriqué – et j’ai commencé à prendre des photos de tout et de tout ce qui m’entourait, des feuilles d’automne aux curiosités de ma maison. J’ai juste évité de capturer des gens car cela me mettait mal à l’aise.

Ce que j’ai réalisé après quelques mois à me faire plaisir avec un appareil photo, c’est que je me sentais heureux et libre lorsque je prenais des photos. Et je n’ai pas arrêté.

(Crédit image : Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Je ne me considère pas comme un photographe professionnel – je comprends comment fonctionne un appareil photo et ce que les gens recherchent lorsqu’ils veulent acheter du matériel photo. Des années d’expérimentation et d’encouragement d’amis, de famille et de collègues m’ont aidé à perfectionner mes compétences, et maintenant j’ai le privilège d’examiner les appareils photo et les objectifs pour gagner ma vie, ce qui est la meilleure excuse que je puisse avoir pour m’adonner à ma photographie.

La photographie a aussi fait de moi une meilleure personne, m’apprenant la patience et l’empathie. Cela m’a également aidé à reconnaître le fait que j’ai un problème de santé mentale et que je ne ressens plus le besoin de me cacher dans l’ombre. Et cela fait de moi l’une des rares chanceuses.

Pouvoir partager ce que nous vivons aide, et raconter cette histoire à travers la photographie ou le film peut être un formidable exutoire créatif. Et c’est là que des plateformes comme Out From The Mist peuvent aider – non seulement en aidant à faire connaître la santé mentale, mais en offrant également un espace aux photographes et aux créateurs de contenu pour partager leurs histoires.