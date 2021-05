“ Out of the Cool ”: Célébrer le chef-d’œuvre de jazz de Gil Evans

Le compositeur et arrangeur Gil Evans a fait équipe avec le trompettiste légendaire Miles Davis faire quelques-unes des plus grandes musiques du 20e siècle; des disques comme Birth of the Cool, Porgy and Bess et Sketches of Spain sont si canoniques qu’aucune collection de disques de jazz ne devrait s’en passer. Mais à partir de 1960, Evans a fait de la musique par lui-même, notamment l’enregistrement Out of the Cool, qui est souvent négligé mais qui a également une importance énorme.

«Aussi formidables que soient les collaborations classiques Davis-Evans – et elles méritent absolument leur statut légendaire – je trouve toujours dommage que les enregistrements de Gil sous son propre nom soient beaucoup moins connus», déclare Darcy James Argue, un talentueux compositeur et arrangeur dont le groupe Secret Society a créé certaines des musiques de big band les plus fascinantes du 21e siècle. «Out of the Cool est un excellent point d’entrée dans ce riche corpus de travail.»

Out of the Cool a été enregistré en novembre et décembre 1960 et publié au début de 1961. C’était l’une des quatre premières sorties du nouveau label d’alors, Impulsion! Bien que l’empreinte devienne bientôt connue comme la maison de John Coltrane et bien d’autres poussant le son du jazz à ses limites, au début, le label avait des prérogatives différentes. L’un d’eux était en train de peaufiner la grande musique d’ensemble. Parmi les autres premières versions, il y avait des classiques comme Blues d’Oliver Nelson et la vérité abstraite, qui offraient également un contexte moderne pour les grands ensembles, et Ray Charles‘Genius + Soul = Jazz, l’un des meilleurs enregistrements de la légende, et un album mettant en vedette des membres de Count Basiele groupe de.

Out of the Cool, cependant, était unique. Le travail d’Evans avec Miles avait réinitialisé le modèle et les attentes de ce que pourrait être le jazz orchestral et Out of the Cool a poussé les choses plusieurs pas plus loin. Contrairement à la beauté finement travaillée, immaculée et impressionniste de Sketches of Spain, Out of the Cool est souple et lâche, voire désinvolte. Les sessions d’enregistrement sont arrivées après une course de six semaines pour le groupe à la Jazz Gallery de New York. Evans a apporté des partitions minimales et arrangé sur place. Cette audace se reflète bien dans la musique. Il est parfois arqué sans effort et sournoisement humoristique à d’autres.

L’influence de Gil Evans sur le jazz aujourd’hui

La capacité d’Evans à créer des harmonies uniques et des rythmes audacieux a influencé de nombreux grands groupes de l’époque actuelle, tels que The Maria Schneider Orchestra, Big Heart Machine de Brian Krock et Secret Society. La plupart de ces musiciens ont découvert Out of the Cool en tant qu’étudiants. Schneider étudiait à l’Eastman School of Music lorsqu’un commis de magasin de disques le lui a recommandé. Elle connaissait déjà le travail d’Evans avec Davis. Elle a été bouleversée par les orchestrations et les harmonies. «Il a enfreint toutes les règles! Il a fait toutes ces choses qui vous permettraient d’obtenir un F si vous le faisiez en classe, mais elles ont fonctionné à merveille. (Schneider a continué à travailler avec Evans en tant que copiste et assistante avant de créer son propre orchestre.)

Krock, quant à lui, est arrivé au travail d’Evans grâce à son amour de la musique de Schneider. «Au fur et à mesure que j’accumulais de l’expérience et grandissais musicalement, Gil Evans en est venu à représenter un idéal dans mon esprit», a-t-il déclaré. «Son aversion évidente – à la limite du dédain – pour les solutions d’arrangement« éprouvées »et sa détermination acharnée à pousser son groupe hors de leur zone de confort est devenue mon propre modus operandi. Une fois que vous avez pris conscience de Out of the Cool, il est impossible de l’ignorer.

Le compositeur Ryan Truesdell a pris conscience de la musique d’Evans via les collaborations emblématiques avec Miles Davis; il a été tellement ému par Porgy and Bess qu ‘«il a couru au magasin de disques et a nettoyé la section Evans.» Au début, il avait besoin d’un moment pour sortir du cool. «Quand j’ai entendu pour la première fois [it], J’étais décontenancé… Ça ressemblait toujours à Gil, mais il y avait une liberté, un relâchement, une ambiance que je n’avais pas entendue dans les disques précédents.

Une fois qu’il s’y est réchauffé, cependant, l’impact a été immense; Truesdell a ensuite lancé The Gil Evans Project, qui se consacre à la relance et à la découverte de la musique d’Evans. «L’écriture de Gil sur Out of the Cool m’a montré qu’il peut y avoir de la liberté dans l’écriture d’un grand ensemble. Si vous prenez soin de recruter les bonnes personnes, vous pouvez faire confiance aux musiciens pour non seulement jouer les notes sur la page, mais aussi utiliser leurs expériences collectives et leurs voix individuelles pour influencer et élever la musique vers un nouveau plan musical unique. bien au-delà de ce que le compositeur aurait pu imaginer.

L’héritage de Gil Evans ‘Out of the Cool

Krock convient que l’album a une importance historique unique. «Je pense qu’Out of the Cool a marqué une transition importante dans la vision musicale de Gil – qui, à son tour, était un symptôme microcosmique des changements plus larges qui se produisaient dans le monde du jazz vers 1960. Gil s’éloignait d’arrangements cristallins et bien organisés pour une esthétique plus spontanée et plus rugueuse. »

Argue, quant à lui, se concentre sur les aspects granulaires de l’album, lorsqu’on lui demande pourquoi l’album est si spécial. “[It’s] plein de sons et de textures inoubliables – le slap-tonguing et le bec-popping sur “ Stratusphunk ”, les cordes surréalistes frappées au maillet sur “ Bilbao Song ”, l’accumulation progressive de couleurs sur l’ostinato “ Where Flamingos Fly ” – mais le discours sur La maîtrise de l’orchestration et de l’harmonie linéaire de Gil obscurcit parfois le plaisir qu’il y a dans sa musique.

Il continue: «Je me souviens très bien du sourire ravageur qui m’a traversé le visage alors que j’écoutais l’album pour la première fois et que je rencontrais la délicieuse transmutation de Gil de la composition pour piano d’Horace Silver sur ‘Sister Sadie’. Les charts de Gil sur «Stratusphunk» et «Bilboa Song» sont deux des plus grands arrangements que l’on ait jamais écrits pour un big band. Je les ai écoutés des milliers de fois et je n’ai toujours pas réussi à percer tous les secrets qu’ils détiennent. ”

