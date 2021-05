Out of the Lab: Viande, caviar, cuir, diamants – les marques innovent de nouvelles façons de créer des produits cultivés en laboratoire

Le Forum économique mondial rapporte que le coût environnemental de l’appétit croissant pour la viande est alarmant. L’agriculture est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, la viande, la volaille et les élevages laitiers en produisant près des trois quarts.

L’expression «développé en laboratoire» rattrape rapidement les marques. Dans le processus, ils innovent de nouvelles façons de produire des produits comme la viande, le cuir, les diamants et, plus récemment, le caviar en laboratoire. Oui, tu l’as bien lu. Le premier caviar de laboratoire au monde sera produit par Exmoor Caviar (dans le Devon, en Angleterre), qui produit du caviar d’esturgeon durable et qui résonne bien avec les chefs étoilés au guide Michelin depuis plus d’une décennie. Il travaille avec des scientifiques renommés d’universités britanniques pour cultiver des œufs à l’aide de cellules dérivées du poisson.

Kenneth Benning, le directeur général d’Exmoor Caviar, a expliqué au site Web britannique iNews ses projets, notamment l’utilisation de la biotechnologie pour cultiver des cellules, l’utilisation de protéines et de lipides dérivés du poisson. Il a également parlé de vouloir apporter le caviar au Salon européen des fruits de mer 2023 à Bruxelles. S’ils réussissent, un nouveau type de caviar sans animaux sera rendu possible, car le produit est destiné au marché alimentaire éthique et sans cruauté. En tant qu’agriculteur lui-même, Benning se rend compte de l’importance de cela et, d’une certaine manière, son expérimentation va révolutionner le marché du caviar de luxe.

Considéré comme l’attraction gastronomique la plus chère et un favori de nombreux chefs, le caviar est constitué d’œufs récoltés à partir de poissons (saumon, esturgeon, truite) qui sont salés. Il a un coût de production élevé et un faible rendement. Il provenait de régimes alimentaires du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est, et a ensuite été récolté par les pêcheurs russes et perses dans la mer Caspienne.

Il existe de nombreux types de variantes de caviar disponibles sur le marché. Une variante végétalienne, qui est assez lisse et de texture pétillante, est le caviar d’algues – un aliment à base de plantes sans ingrédients d’origine animale. Il peut facilement remplacer différents œufs, y compris la rose de lompe, les œufs de truite, les œufs de saumon et les œufs de morue. Son goût et sa texture réels proviennent d’algues, une grande algue multicellulaire et une source de protéines riches en saveur umami.

Pas seulement du caviar, il y a aussi d’autres produits qui sortent du laboratoire. La créatrice de mode anglaise Stella McCartney a présenté cette année les premiers vêtements en cuir de champignon Mylo au monde. Mylo est un matériau doux et durable. Contrairement à la plupart des cuirs synthétiques, il est fabriqué à partir de mycélium, le système racinaire souterrain infiniment renouvelable des champignons, qui pousse mieux dans un laboratoire avec du paillis, de l’air et de l’eau. Il est conçu pour avoir un impact environnemental minimal.

La viande cultivée en laboratoire est également très populaire car elle vise à réduire l’abattage des animaux pour la consommation et prétend donc être éthique avec des avantages environnementaux. Eat Just, une société basée à San Francisco, décrit son produit comme «de la vraie viande de haute qualité créée directement à partir de cellules animales pour une consommation humaine sûre». Une autre société californienne de Memphis Meats a annoncé l’année dernière la construction d’une nouvelle usine de production de viande à base de cellules.

Ensuite, il y a OsomeFood, qui va au-delà du label vegan pour garantir une nutrition avec des alternatives alimentaires utilisant des mycoprotéines et des ingrédients d’origine végétale. Ce fabricant de produits alimentaires basé à Singapour a lancé le premier œuf dur à base de plantes et axé sur la nutrition au monde à des fins d’immunité et sans nuire aux animaux.

Selon un rapport récent publié dans The Guardian, des dizaines d’entreprises développent du poulet, du bœuf et du porc d’élevage en vue de réduire l’impact de l’élevage industriel sur le climat, ainsi que de fournir de la viande plus propre, sans drogue et sans cruauté. . Actuellement, environ 130 millions de poulets et quatre millions de porcs sont abattus chaque jour pour la viande. En poids, 60% des mammifères sur terre sont du bétail, 36% sont des humains et seulement 4% sont sauvages.

La durabilité étant la nécessité de l’heure, il est nécessaire de réduire l’extraction minière excessive, les perturbations des terres, les émissions de carbone et les dommages environnementaux. Par conséquent, les diamants de laboratoire sont également approuvés. Le processus consiste à créer des pièces sans extraction minière et avec un approvisionnement respectueux de l’environnement. La marque indienne Vandals a son tout premier point de vente au détail de bijoux en diamants de laboratoire à Mumbai. D’autres marques comme Limelight Diamonds et Anantaa Diamonds promettent une alternative sous la forme de diamants CVD, également connus sous le nom de diamants de dépôt chimique en phase vapeur ou de diamants artificiels. Ces diamants sont cultivés dans des laboratoires de pointe et n’impliquent aucune exploitation minière humaine.

