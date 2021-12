« Out Of The Storm »: Comment Jack Bruce est redevenu solo en 1974

Il y a des joyaux cachés au-delà du nombre dans le catalogue d’enregistrements de la fin et de la grande Jack Bruce. L’un d’eux est son entrée solo qui a connu son bref palmarès américain en décembre 1974, Out Of The Storm.

L’album représente le retour de Jack à sa carrière solo après que le trio rock West, Bruce & Laing ait atteint sa conclusion. Il a été produit par Bruce et Andy Johns, qui avaient supervisé l’ensemble Why Dontcha de WBL en 1972. Johns, comme son frère aîné Glyn, est devenu un homme de studio incontournable pour de nombreuses puissances du rock de l’époque, notamment en tant qu’ingénieur pour les deux Led Zeppelin (sur Houses Of The Holy de 1973) et avec les pierres qui roulent à travers plusieurs albums : son travail sur It’s Only Rock ‘n’ Roll a été dévoilé presque simultanément avec l’album de Bruce.

Rejoindre Eric chez RSO

Out Of The Storm a vu Jack rejoindre son ancien Crème compagnon de groupe Eric Clapton sur l’étiquette RSO. Fait inhabituel pour Jack à l’époque, le LP a été enregistré principalement sur la côte ouest des États-Unis, ce qui lui a donné, ainsi qu’à Johns, accès à certains des meilleurs joueurs américains de l’époque, tels que les batteurs Jim Keltner et Jim Gordon (ce dernier de Derek et les dominos) et le guitariste Steve Hunter, alias « The Deacon », célèbre pour son travail avec Lou Reed et Alice Cooper.

Pour l’ensemble de leur travail remarquable, cependant, Out Of The Storm a été un tour de force de Bruce, qui a apporté des contributions remarquables à l’instrumentation du disque, non seulement sur sa basse de marque mais sur de nombreux claviers, ainsi que sur l’harmonica, notamment sur « Keep En se demandant.

Le piano électrique étrange et d’autres effets sur des morceaux tels que « Running Through Our Hands » (avec des paroles de Janet Godfrey) étaient d’autres riches améliorations. Le matériel de l’ensemble original de huit chansons reflétait la palette sonore ambitieuse de Bruce, sa voix distinctive et les paroles toujours mystiques de son partenaire d’écriture de toujours Pete Brown.

Un riche mélange de rock et au-delà

« Keep It Down », également sorti en single, était une vitrine non seulement pour le jeu de basse agile de Bruce, mais aussi pour la guitare rock de Hunter, tandis que « Into The Storm » (le titre original de l’album) mettait en vedette Jack au piano et un album rock plus réfléchissant. approcher. Les premiers mélanges de cinq pistes ont été ajoutés à la réédition du CD de 2003.

L’album a raté les charts britanniques, mais a immédiatement commencé à capter les airs d’album rock de bastions FM tels que WLIR à New York et WMMR à Philadelphie. Il a partagé des listes de lecture radio avec d’autres incontournables du rock comme Violet foncéde Stormbringer, Heart Like A Wheel de Linda Ronstadt et Where We All Belong du Marshall Tucker Band.

Out Of The Storm a « bouilli sous » le palmarès Billboard Top LPs pour la semaine du 30 novembre, avant de faire ses débuts dans le Top 200 une semaine plus tard au n ° 183. Il a grimpé au n°166 puis au n°160, mais est malheureusement tombé en panne à l’arrivée de Noël. Mais l’album se dresse aujourd’hui comme un exemple clé de l’ouvrage original britannique des années 1970.

