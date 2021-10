Out to Pasture, Gender Unicorn – l’Université de l’Arkansas sert une éducation sexuelle plus douce – RedState

Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez – il est difficile de suivre la culture.

Exemple : tout comme vous vous êtes adapté à la licorne des sexes, il y a un nouveau symbole d’espoir en ville.

J’ai couvert la licorne pour la première fois en août 2019, via l’histoire d’un enseignant californien de 7e année.

L’homme a donné un graphique à ses filles et garçons prêts à apprendre… sur les filles et les garçons.

D’autres aussi.

En fait, l’enseignant a informé sa classe qu’elle devrait l’appeler « Mx » – une appellation qui a abandonné la terre de M. et Mme et a été radiée d’elle-même.

Et il a remis aux jeunes crânes de bouillie un dépliant Gender Unicorn de Trans Student Educational Resources.

Tous les parents n’étaient pas ravis.

De plus, étant donné notre âge de pronoms nom-auto faisant référence à des animaux, une maman sur les réseaux sociaux a évidemment pensé que l’enseignant s’identifiait comme un crocodile.

« Quelle connerie de merde ! » elle a écrit.

Quoi qu’il en soit, la licorne est là pour aider.

Et il n’y a pas que les jeunes qui ont besoin d’être scolarisés.

En août, j’ai écrit sur les instructions de l’Université d’Hawaï à Manoa sur les toilettes à utiliser.

Au cours des siècles passés, une telle orientation aux jeunes de 18 ans n’était pas nécessaire.

Mais les temps ont changé, alors la licorne a aidé quiconque a envie d’uriner mais ne sait pas exactement comment.

https://www.youtube.com/watch?v=MV_zXX54I_c

Le cheval mythique semblait un compagnon parfait pour l’instruction sexuelle – il/elle était coloré, créatif et excité.

Mais maintenant vient un concurrent, et je suppose que ses directives sont délicieuses.

Mesdames et messieurs, et autres folx, je vous donne le Genderbread Man Person :

EXCLUSIF : Oubliez la licorne du genre, Genderbread Person est là pour expliquer la sexualité https://t.co/VAG72Uasex – Céline Ryan Ciccio (@celinedryan) 21 octobre 2021

Cet individu peut-il être vendu comme le nouveau représentant de la révolution ?

Eh bien, à l’Université de l’Arkansas, ils mordent.

Le collège a coopté le goûter sucré pour expliquer la sexualité.

Cela semble raisonnable – selon la page Web du produit de boulangerie, il « [breaks] un concept compliqué en morceaux digestes de la taille d’une bouchée.

Les définitions sont fournies en supplément :

Sexe anatomique Le sexe (parfois appelé sexe biologique, sexe anatomique ou sexe physique) comprend des éléments tels que les organes génitaux, les chromosomes, les hormones, les poils, etc. Mais une chose ce n’est pas : le genre. Identité de genre Votre sens psychologique de vous-même. Qui vous, dans votre tête, savez-vous être, en fonction de votre degré d’alignement (ou de non-alignement) avec ce que vous comprenez être les options de genre. Expression de genre Les façons dont vous présentez le genre, à travers vos actions, vos vêtements, votre comportement, etc. Votre moi tourné vers l’extérieur et comment cela est interprété par les autres en fonction des normes de genre. Attraction Comme le sexe, l’attirance n’est pas vraiment une composante du genre. Cependant, nous confondons souvent l’orientation sexuelle avec le genre, ou catégorisons l’attirance que nous ressentons de manière genrée.

La personne Genderbread a été employée dans le cadre de la récente formation de deux heures de l’U de K sur les « Alliés de la zone de sécurité », qui, comme indiqué sur le site de la session, abordait la « terminologie concernant le genre et les identités sexuelles, les cultures et normes communautaires, les politiques qui ont un impact sur les LGBTQ + communauté, hétéronormativité, oppression et alliance.

Et il y avait un prix dans la boîte :

Après avoir assisté à la session, les participants peuvent choisir eux-mêmes d’être un allié de la zone sûre de l’université et recevront un autocollant pour les alliés de la zone sûre de la fenêtre/porte reconnaissant l’engagement à être un espace et un lieu sûrs pour tous et seront ajoutés à la communauté Microsoft Teams avec autres alliés universitaires.

Les objectifs déclarés de l’entraînement au réveil :

Une prise de conscience accrue des enjeux qui impactent la communauté LGBTQ+. Une connaissance fondamentale de la terminologie et du langage courant. Une prise de conscience, une compréhension et un confort plus approfondis avec les sujets LGBTQ+. Une compréhension des avantages que la société offre aux personnes non LGBTQ+. Une opportunité d’être un allié de la communauté LGBTQ+ sur le campus.

Une diapositive obtenue par Campus Reform diffuse ce qui suit :

Accords pour aujourd’hui Respectez les autres expériences vécues et vérités Assumez la responsabilité de votre propre apprentissage Soyez disposé et ouvert à apprendre, désapprenez et réapprenez Dites OOPS et reconnaissez quand vous pouvez involontairement dire quelque chose et regrettez de ne pas avoir Dites OOPS et reconnaissez quand vous pouvez involontairement dire quelque chose et vous souhaiter n’avait pas Dites OUCH lorsque les paroles ou les actions de quelqu’un peuvent vous blesser Gardez le plus haut niveau de confidentialité avec les informations privées des autres. « Règle de Vegas ».

Est-ce qu’ils enseignent des universitaires dans les écoles plus? Cela ne semble pas clair.

Mais ils essaient sûrement de créer une société monolithique.

Si je puis dire, si vous avez besoin que quelqu’un vous dise ce que vous croyez, alors vous n’avez rien appris de l’information.

Deuxièmement — en mettant complètement de côté la notion d’alliance — l’éducation publique crachent des conseils comme celui ci-dessus aux étudiants en général. Si vous avez besoin que les autres vous enseignent votre sexualité, vous n’êtes pas prêt à être sexuel.

Et si vous avez besoin d’informations concernant votre propre identité ou les choses qui vous attirent, vous ne comprenez ni identité ni attirance.

Le sexe et l’attirance sont les choses les plus instinctives au monde.

Si je me trompe, l’Université de l’Arkansas prépare quelque chose de constructif.

Même ainsi, comme il semble y avoir une bataille sur le genre et les questions de sexe, les dirigeants de gauche voudront peut-être envisager autre chose qu’une allusion à Gingerbread Man.

Ceux qui mènent une guerre culturelle voudront peut-être se rappeler que le bonhomme en pain d’épice meurt à la fin de cette histoire.

Et il rencontre sa disparition… dans la gueule d’un renard :

Les cookies ont aussi des sentiments… pic.twitter.com/Kl3T5J9C6x – Alex Parker (@alexparker1984) 24 octobre 2021

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a qualifié les enfants transgenres d' »épidémie nationale » et a qualifié les efforts déployés pour les aider à explorer leur identité de genre « grotesque »: https://t.co/sYFfallnK1 pic.twitter.com/LJeHPn1JRO – Metro Weekly (@metroweekly) 8 décembre 2020

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Une femme gentille et nue se fait attraper à l’aéroport

Le féminisme radical est en marche dans une université d’élite, mais vous pouvez attraper un TERFer par l’orteil

Dédaigné : trois concurrents en conserve poursuivent un concours de beauté pour les avoir jugés

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.