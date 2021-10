Out-Trumping Trump: la course de roues de hamster déconcertante du GOP, expliquée

– d’Alternet

L’ancien président Donald Trump reste une force dominante parmi les membres du Parti républicain. Selon The New Yorker, il ne semble pas que l’influence de Trump s’estompera de si tôt. Au contraire, cela semble empirer, car certains des fidèles partisans de Trump se battent maintenant pour se surpasser.

Amy Davidson Sorkin du New Yorker a expliqué comment les républicains de l’ère Trump se bousculent les uns les autres à des fins d’exposition politique; l’exposition qu’une approbation de Trump peut sûrement apporter. En échange, ces mêmes dirigeants et législateurs républicains contribuent également à jeter les bases d’un éventuel mandat de Trump en 2024.

« Les dirigeants républicains qui s’en remettent à ses préférences et font écho à ses délires construisent maintenant l’échafaudage de sa propre prochaine campagne. La nomination, au moins, semble être la sienne à prendre. Avant 2022, les candidats du GOP se bousculent pour obtenir l’approbation de Trump. En 2024, il pourrait exiger le leur.

Sorkin a expliqué comment le déséquilibre républicain peut encore avoir des impacts durables sur le Congrès même si les législateurs démocrates parviennent à maintenir le contrôle du Sénat.

« Même si les démocrates détiennent le Sénat, la dynamique là-bas changera pour le pire si leurs homologues républicains sont plus trumpistes, plus complotistes, plus chauvins, plus convaincus que les gens de l’autre côté de l’allée sont impies, diaboliques, socialistes amoraux », a écrit Sorkin. « Un tel caucus serait encore plus susceptible de se livrer à des actes irresponsables d’obstruction et de conflit. L’effet serait presque certainement plus exagéré à la Chambre, où le contingent de Marjorie Taylor Greene augmentera probablement. »

Sorkin a également mis en garde contre l’évolution rapide de la dynamique au sein du Parti républicain. Avec de plus en plus de fidèles de Trump à la recherche de postes dans la fonction publique, le niveau d’extrémisme parmi les législateurs continue d’augmenter à un rythme alarmant. Sorkin a poursuivi en exprimant sa préoccupation quant à la difficulté à déterminer la différence entre les vrais républicains conservateurs et ceux qui recherchent des postes uniquement à des fins d’opportunité.

Bien que Trump ait été banni des réseaux sociaux, son emprise sur le parti politique reste intacte.

« Alors que le niveau moyen d’extrémisme au Congrès augmente, il devient plus difficile de distinguer les vrais croyants des opportunistes », a écrit Sorkin. » « L’ancien président, banni de Twitter, peut sembler marginalisé, mais le GOP se dirige vers les mi-mandats avec Trump comme chef. »

_______

À propos de l’auteur

Meaghan Ellis est une journaliste indépendante. Elle a plus d’une décennie d’expérience professionnelle dans l’impression, la conception et la rédaction avec plus de 9 500 publications en ligne. Meaghan aime publier sur des sujets d’actualité, des nouvelles sur les célébrités, des histoires virales, des événements actuels et des rapports sur la criminalité. Dans ses temps libres, elle aime lire des romans, dessiner, peindre, regarder le football et passer du temps de qualité avec sa belle fille.