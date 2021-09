Outcast 2: A New Beginning se déroule 20 ans après les événements du premier jeu

Paria 2 : un nouveau départ a été annoncé aujourd’hui lors de la diffusion du 10e anniversaire de THQ Nordic.

En développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S, le jeu se déroule 20 ans après les événements de 1999 Outcast. Il trouve l’ex-Navy SEAL Cutter Slade rentrant dans le monde extraterrestre d’Adelpha.

Après avoir été ressuscité par les tout-puissants Yods, il est revenu pour trouver les Talans asservis, le monde “dépouillé de ses ressources naturelles et son propre passé entremêlé avec les forces des robots envahisseurs”. C’est maintenant à lui de sauver la planète, encore une fois.

Vous trouvez un monde plein de créatures dangereuses qui abrite également le peuple Talan. Ils sont une culture ancienne dont le destin est lié à la terre depuis les événements du premier match.

Voici une liste des fonctionnalités du jeu :

Utilisez votre jetpack pour sauter, foncer, planer et traverser rapidement le fantastique monde ouvert du jeu Combinez des dizaines de modules différents pour créer votre propre arme personnelle pour éliminer les robots envahisseurs Ayez un contrôle total pour aborder l’histoire à votre rythme dans ce monde non linéaire Explorez le monde sans frontières, découvrez des temples cachés et une faune dangereuse Familiarisez-vous avec la culture Talan tout en les aidant à libérer leurs villages et à accéder aux anciens pouvoirs Talan qui utilisent les forces de la nature pour détruire vos ennemis Découvrez une belle, monde artisanal accompagné d’une bande originale épique du compositeur original d’Outcast, Lennie Moore

Une fenêtre de sortie pour le jeu n’a pas été fournie.