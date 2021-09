Outcast 2 ressuscite le classique culte de 1999

Outcast de 1999 était un jeu d’aventure bien-aimé qui a remporté les éloges des critiques et des fans – nous l’avons nommé jeu d’aventure de l’année 1999. Le développeur Infogrames a essayé de faire une suite, mais le studio a fait faillite et rien n’est jamais sorti. THQ Nordic a ensuite acquis les droits et aujourd’hui, lors de l’événement du 10e anniversaire de la société, a annoncé Outcast 2: A New Beginning.

Le jeu original a été salué pour sa structure non linéaire en monde ouvert, et la suite reprend ces éléments et les développe pour un public moderne. Pour les nouveaux venus dans la série, l’original Outcast vous a mis dans la peau d’un ancien dur à cuire de la Marine, Cutter Slade, qui a été envoyé sur une planète, Adelpha, dans une dimension parallèle pour empêcher un trou noir de détruire le monde.

Lecture en cours : Outcast 2 : A New Beginning – Bande-annonce officielle du gameplay

La suite reprend là où le premier jeu s’était arrêté. Quelque chose ne va pas lors du retour de Cutter sur sa planète natale et il reste coincé pendant 20 ans. Il ne se réveille pas chez lui sur Terre, mais toujours sur Adelpha, à la place. Les habitants d’Adelpha ont été réduits en esclavage et Cutter doit les sauver. Le jeu vise à se séparer du peloton avec une approche “auto-ironique et saine” des histoires de science-fiction. Il y a tellement de jeux de science-fiction sombres et granuleux sur le marché, a déclaré le studio, alors il voulait aller dans une direction différente et créer un jeu à la fois plus coloré en termes d’art et de ton. Les développeurs veulent créer un monde où les joueurs se sentent chez eux.

Outcast 2 est en cours de développement dans la société belge Appeal Studios, et le directeur du jeu, le directeur artistique et le compositeur de l’original Outcast sont de retour. Au total, environ 10 personnes qui ont travaillé sur le jeu original reviennent pour la suite, qui vise à être plus grande, meilleure et plus réalisée à tous points de vue pour le nouveau siècle par rapport au premier jeu.

Il est encore tôt et de nombreuses fonctionnalités et systèmes restent secrets, mais THQ a déclaré que les joueurs peuvent utiliser une nouvelle capacité de jetpack et tirer parti d’un système d’armes modulaire. En plus des mécanismes de tir, le jeu utilisera également la magie d’une certaine manière.

Outcast 2 n’a pas encore de date de sortie, mais THQ a confirmé qu’il arriverait sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, notant que le développement a commencé fin 2018. Le jeu, qui est uniquement en mode solo, fonctionne sur l’Unreal. Engine 4. Il est presque dans un état alpha, a déclaré le studio.

