“Outer Banks” Netflix Saison 2 Spoilers, Date de diffusion, Cast News

Eh bien, c’est arrivé : il y a quelques mois, je me suis retrouvé à regarder l’intégralité des Outer Banks de Netflix en une seule journée. Pour être clair, cela signifie que j’ai passé 10 heures entières à regarder ma télévision pour regarder un groupe d’adolescents meurtriers et excités à la recherche d’or dans leur ville endormie des Outer Banks. Mais maintenant que j’ai fait sauter ma liasse d’Outer Banks de manière préventive, j’attends avec impatience la fin de cette pandémie et – ah, oui – la saison 2. Voici l’accord avec le deuxième volet de ce gâchis béni.

Aussi, attention : il y a des spoilers de la saison 1 ci-dessous !

Tout d’abord, un récapitulatif rapide de la saison 1

Outer Banks parle d’un groupe d’amis connu sous le nom de Pogues, dirigé par John B. Pourquoi son nom n’est pas seulement John reste un mystère pour moi, mais C’EST JOHN B, d’accord ? Quoi qu’il en soit, il s’avère que le père de John B a mystérieusement disparu alors qu’il cherchait pour 400 millions de dollars d’or perdu en mer lors d’un naufrage. Vous avez probablement deviné ce qui va suivre: les Pogues finissent par trouver le trésor alors que les corps s’accumulent autour d’eux, et à peu près tout le monde n’est pas ce qu’ils semblent être. La saison 1 de l’émission se termine avec John B faussement accusé de meurtre, sauté sur un bateau avec sa petite amie et poursuivi dans l’œil d’une tempête par la police. Pas du tout dramatique !

Alors, qui revient pour la saison 2 ?

Ne vous inquiétez pas : tous vos favoris devraient faire leur grand retour. Attendez-vous à ce que du nouveau thé soit renversé par Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow et Austin North parmi tous nos autres personnages secondaires préférés.

Il y a officiellement une date de première – le 30 juillet – et une bande-annonce !

Mes très chers fans d’OBX, veuillez définir vos files d’attente Netflix pour la date de première ultime : 30 juillet. Pourquoi cette date est-elle si spéciale ? Eh bien, c’est le jour où la saison 2 fait ses débuts sur le site de streaming.

La première bande-annonce officielle est également sortie, ce qui signifie que nous examinons enfin de plus près WTF qui se passe maintenant. Il semble bien que John B et Sarah se retrouvent aux Bahamas comme ils l’avaient prévu, mais ils retournent également à l’OBX… et trouvent quelqu’un. Qui est après eux cette fois ? Eh bien, regardez la bande-annonce et voyez :

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Netflix a précédemment publié une bande-annonce de premier plan qui a laissé tomber des ~ indices ~, comme le font toutes les bonnes bandes-annonces. Du cœur sculpté avec le nom de John B dans l’arbre (QU’EST-CE QUI VA LUI ARRIVER ?) À une énorme poursuite en voiture à travers les Bahamas, les choses sont définitivement encore plus intenses dans la saison 2.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Oh, et il y a aussi de nouvelles photos promotionnelles

Louange à tous ceux qui travaillent dans l’équipe publicitaire de Netflix !

Netflix

Netflix

Netflix

Netflix

Netflix

Si les photos de nos acteurs préférés ne suffisent pas, alors peut-être que cette adorable photo du vrai couple Chase Stokes et Madelyn Cline pourrait le faire pour vous :

Netflix

La meilleure nouvelle ? Nous savons un peu de quoi parle la saison 2

Selon des sources officielles (alias Deadline), la série devrait reprendre là où la saison 1 s’est arrêtée. John B et Sarah sont en fuite aux Bahamas. La recherche des 400 millions de dollars est toujours en suspens. Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) et JJ (Rudy Pankow) sont au-dessus de leurs têtes alors que le drame se réchauffe sur les rives de l’OBX. Et à en juger par ce que les créateurs/producteurs ont à dire, ce n’est que le début de ce qui est à venir.

“La saison 2 va tester notre équipe comme jamais auparavant”, ont déclaré les créateurs / producteurs exécutifs Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke au point de vente en juin 2021. “Nous avons tourné le cadran sur tout ce que les fans ont aimé de la saison 1— plus de mystère, plus de romance et des enjeux plus élevés. C’est une aventure pleine d’action et à plein régime et ces photos offrent un aperçu du prochain chapitre pour nos Pogues. Tout ce que nous pouvons dire pour l’instant, c’est de boucler votre ceinture, ça va être une course folle.”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io