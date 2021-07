‘Outer Banks’ présente les rebondissements de la saison 2 et leurs relations IRL

La saison 2 d’Outer Banks a compris la mission. La dernière fois que nous avons vérifié le drame pour adolescents de Netflix sur la plage, John B et Sarah étaient présumés morts, et Ward s’en tirait avec une montagne d’or comme une sorte de Scrooge McDuck meurtrier. Mais tout cela n’a rien sur la deuxième saison pleine d’aventures que Netflix vient de nous offrir. Prêt pour un vidage rapide du spoiler TL ; DR ? (En d’autres termes, si vous ne l’avez pas encore fait, allez le faire et revenez quand vous l’avez déjà fait.) (Aussi, wow, comment avez-vous une telle maîtrise de soi ?!)

Bon, voilà : John B et Sarah se marient avec désinvolture, Ward admet avoir commis des crimes et se fait exploser, et une nouvelle chasse au trésor commence. De plus, n’oubliez pas de mentionner les deux (!!) cliffhangers à la fin de la saison : le père de John B, Big John, est secrètement vivant, et les Pogues sont bloqués sur une île déserte sans nourriture. Bien sûr, qui a besoin de nourriture quand vous avez une tension sexuelle et une amitié qui bouillonnent ?

L’ambiance des Pogues sur Outer Banks a toujours semblé authentique, mais la saison 2 avait l’impression de regarder un groupe de vrais amis traîner – ce qui est logique, car ils étaient légitimes. L’émission a filmé sa deuxième saison l’automne et l’hiver derniers, et les acteurs ont vécu ensemble dans une bulle grâce à la pandémie. Le résultat? Des liens de pointe et un sentiment de normalité bien nécessaire – tout cela était tangible sur le plateau lors de la séance de mode inspirée des années 70 de Cosmopolitan. À un moment donné, tout le monde a commencé à chanter, puis des combats à l’épée impromptus ont eu lieu. Nous avions FOMO et nous étions assez. Littéralement. Là.

“Nous nous accrochions juste pour ce sentiment de normalité, d’insouciance et de plaisir que nous avons habituellement pendant le tournage”, a déclaré Madelyn Cline à propos de son séjour dans leur bulle. « C’était notre bouée de sauvetage : l’un l’autre et combien nous nous amusions dans les scènes où nous nous améliorions ou nous jouions. Ces moments m’étaient très chers et m’ont permis de rester sain d’esprit, surtout pendant la pandémie. »

Ce qui nous amène à un petit secret que nous avons appris, hum : tous ces plans de drones tu vois dans l’émission ? Juste des images des acteurs accrochés les uns aux autres IRL. “Il n’y a pas de roulement audio, et nous avons dit ce que nous voulions”, a expliqué Rudy Pankow. “Nous avons juste commencé à dire les choses les plus aléatoires et à nous moquer du cul.”

Le tournage d’Outer Banks n’a cependant pas été totalement cool. Presque tous les personnages ont vécu une expérience de mort imminente et les histoires BTS de la distribution sur la façon dont ils sont tombés sont un peu folles. Vous vous demandez comment John B a combattu un alligator dans un marais ? Chase Stokes nous a dit qu’il devait patauger dans une eau «écœurante» avec un faux alligator géant tournant sur un bâton comme un poulet rôti. Comme il l’a dit : “C’était comme s’accrocher à votre chère vie avec deux mecs énormes qui font juste tourner cette chose.” Pendant ce temps, la scène de la noyade de Sarah impliquait que Madelyn soit maintenue dans un réservoir d’eau alors qu’elle était essentiellement “waterboardée” et criait. “J’ai roté toute la nuit”, a-t-elle déclaré. “Vraiment pas glamour du tout.”

Bien sûr, ces situations de vie ou de mort n’étaient qu’un élément du drame aux enjeux extrêmement élevés. S’il vous plaît voir aussi : un nouveau morceau d’or entrant dans le chat, et avec lui la famille Limbrey – les descendants des esclavagistes qui ont tué Danemark Tanny et qui sont déterminés à voler son trésor même s’ils n’ont aucun droit sur lui. En d’autres termes, ils sont la dernière incarnation des colonisateurs blancs qui pensent qu’ils peuvent traverser la vie en prenant ce qui ne leur appartient pas. Leur arrivée élève Outer Banks d’une émission d’aventures pour adolescents mousseuse à une série qui s’attaque au racisme et à l’injustice d’une manière étonnamment poignante. Ceci est particulièrement important pour Pope, qui découvre qu’il est le descendant direct du Danemark, et pour Jonathan Daviss, qui a canalisé ses expériences de vie réelle dans le personnage.

“Cela frappe très près de la maison”, a déclaré Jonathan. «Nous étions, dans notre pays, en train de traverser des sujets sensibles en ce qui concerne la famille, l’injustice et le respect de l’histoire. Pouvoir mettre cela dans la série avec mon personnage, et tout ce que j’ai vécu dans ma vie, tout est venu d’un endroit très réel et authentique cette année. »

Pour rendre les choses encore plus personnelles, l’un des ancêtres ont eu un sort similaire à celui de Tanny. “Le pape apprend que Denmark Tanny est son arrière-grand-père et qu’il s’est fait voler quelque chose et qu’il a été tué à cause de cela. Et j’ai découvert, un peu récemment dans ma vie, par ma grand-mère il y a quelques années, que j’avais un arrière-grand-père qui avait également été lynché. Il a été accusé à tort de quelque chose et a été puni pour cela. C’était un arrière-arrière-grand-père, c’était il y a très, très, très longtemps.”

Comme Pope, Jonathan a découvert l’histoire de sa famille grâce à sa grand-mère, ce dont il a parlé avec un écrivain des Outer Banks : « Quand j’ai fait cette scène, j’ai pu revenir exactement à ce jour-là, quand ma grand-mère me l’a dit. Je pense que chaque jeune enfant noir a ce point dans sa vie, et ils peuvent découvrir quelque chose de pas trop savoureux sur leur passé. Et Pope le découvre là-bas, et à ce moment-là, cela a résonné en moi de manière très réelle, même pendant le reste du tournage. »

En plus de se réconcilier avec son passé, Pope entre dans une brève relation avec Kiara dans la saison 2. Sauf que la série bouleverse nos attentes d’expéditeur. Comme Jonathan l’a expliqué, Pope «se passe beaucoup de choses» et Kiara décide que l’ambiance n’est que de l’amitié. Bien qu’il soit déçu, Pope respecte pleinement la décision de Kie et ils reviennent à l’amitié sans le drame prolongé que vous pourriez trouver dans d’autres émissions pour adolescents.

Ce qui, hum, nous amène à JJ. Ce pauvre mec a passé une grande partie de la saison à faire tourner littéralement tout le monde – bien que Rudy ne pense pas que JJ ait nécessairement besoin d’une relation à lui, en disant: «Je pense que, si quoi que ce soit, cela le rendra peut-être même plus perdu, comme s’il ‘ d’être plus discutable avec ce qu’il essaie de faire s’il est en couple.”

Quoi qu’il en soit, si vous êtes convaincu qu’il y avait des vibrations entre JJ et Kiara dans la finale, vous n’êtes pas seul. Obtenir des informations sur ces vibrations était comme arracher des dents, MAIS Madison Bailey nous a dit: «Nous sommes tous les deux fougueux, nous sommes tous les deux toujours prêts pour les idées folles. Il y a juste quelque chose que ces deux personnages ont intrinsèquement en commun qui pourrait fonctionner. » Oh, et Rudy a ajouté que oui, « tout est intentionnel » et nous lisons « absolument » les choses correctement. Bon! À! Connaître!

Et pour tout le monde déçu que Kiara et Pope ne l’aient pas fait ? Un « navire encore plus emblématique que le Royal Merchant a réussi à rester à flot : John B + Sarah. Qui, oui, sortent évidemment ensemble dans la vraie vie. Mais pour être clair, Chase Stokes et Madelyn Cline, les gens, ne pourraient pas être plus différents de John B et Sarah, les personnages.

“Pour Maddie et moi, en tant que jeunes acteurs essayant de nous frayer un chemin dans l’industrie, il était important pour nous d’établir une différence entre le caractère et la relation personnelle”, a déclaré Chase. En regardant cette saison maintenant, «Je vois beaucoup John B et Sarah. Je ne vois pas beaucoup Maddie et Chase, ce qui était vraiment gratifiant. Vous pouvez être en dehors de vous-même et être dans ces personnages et entrer dans un monde fictif vs. la réalité de ce qu’est la vie.”

Et Madelyn a expliqué qu’elle et Chase ne sortaient pas ensemble dans la saison 1 a aidé à séparer la fiction de la réalité – bien que leur chimie réelle aide définitivement la dynamique entre John B et Sarah. “Je pense qu’être dans une relation ne fait que renforcer les moments de relation à l’écran”, a-t-elle déclaré. “Dans la scène de rupture, si c’est déchirant pour nous, alors nous ne pouvons qu’espérer que ce soit déchirant pour le public.”

Euh. Oui c’est le cas. En parlant de déchirant, nous n’en avons toujours pas fini avec le mariage de ces deux-là cette saison. Et apparemment, Chase non plus : vous connaissez cette scène adorable où John B et Sarah ont échangé leurs vœux sur un bateau au milieu de l’océan ? Chase a laissé échapper qu’il a volé la partie du bandana en sueur de John B qui a été utilisé comme alliance de Sarah. Il repose sur sa table de salon. C’est très mignon tout ça. Je vais vous donner un moment pour faire fondre puis reconstituer.

Bon… de retour ! Juste à temps pour ma propre théorie personnelle des fans semi-dérangés: je suis CONVAINCU que nous allons découvrir que Carla Limbrey est la mère perdue depuis longtemps de John B dans la saison 3. Et oui, j’ai absolument divagué cette théorie pour littéralement le tout le casting. Les pensées de Chase ? “Je mentirais si [I said] Je ne pensais pas à quelque chose de similaire… .Ce serait une torsion. Cela ferait vraiment tourner le fandom en boucle. “

Alors à quoi d’autre pouvons-nous nous attendre la saison prochaine ? Plus d’aventure, plus de chaos et peut-être une mort réelle. Comme Madison l’a dit: “Quelqu’un doit réellement mourir dans la saison 3. Quelqu’un doit mourir pour de vrai pour de vrai.” Jusque-là, nous serons occupés à être obsédés par les théories des fans tandis que le casting de Outer Banks s’obsède les uns aux autres.

Photographies d’Eric Ray Davidson. Mode par Cassie Anderson. Cheveux : Andre Gunn au département artistique. Toiletteuse : Christine Nelli chez The Wall Group. Maquillage : Lilly Keys chez A-Frame Agency. Manucure : Carla Kay chez Cloutier Remix. Accessoires : Cate Geiger Kalus. Tailleur : Vita Gavrylyuk. Production : Crawford & Co Productions.

Image solo de Madison : Robe et bottines Chloé. Boucles d’oreilles Ariana Boussard-Reifel. Jonathan, Madison, Rudy : Sur Jonathan : Chemise et pantalon Bode. Baskets Converse. Lunettes de soleil Gucci. Collier établi. Bague Légier. Sur Madison : Robe et bottines Chloé. Ceinture New York Vintage. Boucles d’oreilles Ariana Boussard-Reifel. Sur Rudy : Chemise et pantalon Bode. Chaussures d’entraîneur. Titre de colliers de travail. Bague Peyote Bird Designs. Bague Luis Morais. Image de groupe : Sur Madison : Chemise 3.1 Phillip Lim. Pantalon Billabong x Wrangler. Collier Jia Jia. Bracelet Mark Davis. Sur Madelyn : Haut de bikini She Made Me. Jean Gucci. À la poursuite : Chemise Todd Snyder. Pantalon d’entraîneur. Sur Rudy : Chemise Bode. Jean Levi’s. Sur Jonathan : Chemise de chasseur. Jean Levi’s. Vidéo de groupe : Sur Madison : Veste R13. Joli réservoir. Pantalon cadre. Boucles d’oreilles Gas Bijoux. Bague Peyote Bird Designs. Bracelets Ariana Boussard-Reifel. Ceinture Alltribes. À la poursuite : Chemise Bode. Pantalon d’entraîneur. Collier Foundrae. Sur Jonathan : Chemise Todd Snyder. Jean Levi’s. Chaussures Clarks Originals. Collier Pamela Love. Bracelet Ariana Boussard-Reifel. Sur Rudy : Chemise vintage What Goes Around Comes Around. Jean Levi’s. Chaussures Clarks Originals. Bague Mejuri. Sur Madelyn : chemise Dior. Jean Nili Lotan. Boucles d’oreilles Pamela Love. Madelyn et Chase : Sur Madelyn : Robe Miu Miu. Boucles d’oreilles Cathy Waterman. Bague Suzanne Kalan. À la poursuite : Cardigan Alanui. Collier Foundrae. Image de chasse en solo : Cardigan Alanui. Ceinture vintage. Jean Lee Jeans. Collier Foundrae. Bague John Hardy. Image solo de Jonathan : Chemise Bode. Bague Légier. Image solo de Rudy : Pull Alex Mill. Pantalon Bode. Chaussures d’entraîneur. Bracelets Roxanne Assoulin et Title of Work. Image solo de Madelyn : Haut de bikini She Made Me. Jean Gucci. Boucles d’oreilles Pamela Love. Jonathan et Madison : Sur Jonathan : Chemise et pantalon Bode. Collier établi. Bague Légier. Sur Madison : robe Chloé. Ceinture New York Vintage. Bague Pamela Love. Boucles d’oreilles Ariana Boussard-Reifel. Chase, Jonathan, Rudy : Sur Chase : T-shirt MadeWorn. Jean Lee Jeans. Bottes de bottier Lucchese. Collier Mejuri. Chapeau Minnetonka. Lunettes de soleil Céline. Sur Jonathan : Veste, gilet, débardeur, pantalon et lunettes de soleil Gucci. Titre de l’anneau de travail. Sur Rudy : Veste Billy Reid. Chemise Bode. Jean Levi’s. Collier Luis Morais. Bracelet fossile. Titre de l’anneau de travail. Madison et Madelyn : Sur Madelyn : Pull Sea New York. Jean mère. Chaussures de clergerie. Bague Syna Bijoux. Sur Madison : Gilet et chemise Gucci. Pantalon Nili Lotan. Chaussures Ugg x Eckhaus Latta. Boucles d’oreilles Ben-Amon. Bracelet Mark Davis. Bague Légier.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.