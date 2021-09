Outer Ring Road fera de Lucknow un hotspot immobilier dans l’Uttar Pradesh

L’orientation vers le bien-être et la verdure ainsi que le développement du nouvel âge font de Lucknow une destination de vie et de travail respectueuse de la nature.

L’État de l’Uttar Pradesh a connu une croissance galopante en termes de développement des infrastructures et de croissance économique ces dernières années. En ouvrant de nouvelles voies pour les investissements et en créant des voies pour le développement immobilier, le gouvernement de l’État fait avancer son programme de transformation de l’État en une économie de 1 000 milliards de dollars. Élargissant son champ de croissance en mettant l’accent sur «l’autonomie», la «facilité de faire des affaires» et la «facilité de vivre», la capitale de l’État, Lucknow, mieux connue sous son nom familier de «ville des nawabs», renforce sa grandeur . La ville contribue déjà à 3,85% du PIB de l’État et renforcée par une excellente connectivité, la présence d’infrastructures sociales, d’espaces ouverts et d’opportunités d’investissement, elle est prête à devenir la prochaine destination de l’immobilier dans le pays.

La connectivité de Lucknow s’est considérablement améliorée au cours de ces années. La ville est le centre névralgique des activités économiques en raison de la circulation des personnes, des marchandises et des entreprises et de la présence d’aéroport international, d’autoroutes, d’autoroutes et de métro ferroviaire. Ces points de connectivité attirent en permanence plus de personnes et d’entreprises dans la ville.

La merveille de connectivité de Lucknow – le périphérique extérieur de 104 km (ORR) qui devrait être opérationnel bientôt – jouera un rôle clé non seulement en facilitant la circulation des personnes et des marchandises, mais aussi dans l’émergence d’un modèle de développement de sous-cluster ; un trait identifiable avec les métropoles alors que leurs territoires s’étendent avec l’urbanisation croissante. De telles autoroutes et ORR ont propulsé le développement d’espaces résidentiels et commerciaux dans plusieurs villes; et Shaheed Path à Lucknow en est un exemple.

Les possibilités de croissance autour de l’ORR peuvent être évaluées par le fait que cinq autoroutes nationales et six routes nationales, entrant et sortant de Lucknow, traversent l’ORR. Le projet ouvrira sans aucun doute de nouvelles portes d’opportunités d’affaires et d’emploi car il facilitera la circulation des personnes et des entreprises de toutes les parties de l’Uttar Pradesh et des régions connectées. De plus, la menace croissante de pollution sera maîtrisée grâce à une meilleure gestion du trafic, car les véhicules lourds n’entreront pas à Lucknow. Une vie à faible densité et sans pollution est ce qui peut être envisagé dans cette région. COVID-19 a changé les préférences des acheteurs de maison et, par conséquent, la demande d’espaces et de maisons ouverts et plus grands a considérablement augmenté ; et les développements autour de l’ORR répondront à cette exigence tout en offrant une excellente connectivité.

De plus, la construction de nombreux ponts, viaducs et passages souterrains assurera une entrée et une sortie ininterrompues. La connectivité avec l’aéroport international Chaudhary Charan Singh sera encore renforcée. L’ORR facilitera également le mouvement des personnes vers Lucknow depuis les villes religieuses de Prayagraj, Varanasi et Ayodhya en plus des villes voisines de Raebareli, Kanpur, Sitapur, Sultanpur, Faizabad et même vers Delhi et Agra. De plus, la ville pourrait bientôt avoir deux corporations municipales, ce qui signifie des opportunités pour plus d’investissements dans le développement des infrastructures de la ville.

Ces dernières années, Lucknow a élargi ses horizons territoriaux et, par conséquent, la zone autour de l’ORR offre de meilleures possibilités de développement de logements et d’immobilier commercial. Lucknow, étant l’une des villes les plus peuplées de l’Inde du Nord, offre de plus en plus d’opportunités d’emploi et d’entreprises. Avec la présence d’infrastructures sociales haut de gamme et modernes, il offre une multitude d’opportunités d’emploi pour tous les groupes de revenus dans les entreprises publiques, la fabrication, l’immobilier, la petite industrie et BFSI, IT/ITeS. Lucknow se vante de la présence des meilleurs instituts d’enseignement et établissements de santé de l’État et, récemment, la technologie a poussé la croissance des services de commerce électronique ici. Ces éléments de croissance sont devenus des catalyseurs pour élargir la limite de la ville, en particulier la zone autour de l’ORR, pour proposer de meilleures offres de logements et d’activités commerciales. L’utilisation du numérique facilite également la vie et le travail ici. Les développeurs ont tiré parti de ces opportunités et proposé des offres de pointe pour satisfaire la demande de différentes avenues, telles que des parcelles de logements collectifs, des étages, des villas et des centres commerciaux comprenant des rues commerçantes, une aire de restauration et des appartements avec services.

L’orientation vers le bien-être et la verdure ainsi que le développement du nouvel âge font de Lucknow une destination de vie et de travail respectueuse de la nature. La ville a récemment atteint le 12e rang sur 47 villes et est devenue la capitale de l’État la plus rapide dans le Swachh Survey 2020. Les infrastructures et les équipements civiques sont parmi les meilleurs de l’État avec une énorme marge de progression grâce à la technologie. Alors que la pandémie s’atténue, créant un environnement plus propice à la croissance économique, Lucknow scénarisera bientôt une nouvelle saga de développement immobilier établissant de nouvelles références dans le pays et l’ORR en sera l’hélice.

(Par Mukesh Kumar, PDG, Omaxe Garv Buildtech Pvt. Ltd)

