Outer Wilds: Echoes Of The Eye Review – Une fois de plus dans la brèche

Outer Wilds était une vaste aventure de puzzle planétaire, mais sa première et unique extension, Echoes of the Eye, est une encapsulation plus condensée et ciblée de tous les éléments qui l’ont rendu formidable. Au lieu de se dérouler dans tout un système solaire, Echoes of the Eye se concentre sur un emplacement singulier, qui lui-même est divisé en zones d’intérêt distinctes qui maintiennent l’intrigue et le sens de la découverte bien vivants. Mais ce n’est pas non plus sans quelques nouveaux trébuchements qui introduisent une frustration peu fréquente mais inévitable dans la boucle temporelle principale du jeu.

Echoes of the Eye ne nécessite aucune connaissance préalable du format d’Outer Wilds pour commencer ou terminer, mais il est certainement adapté aux joueurs qui se sont habitués au type de réflexion que ses énigmes nécessitent. Même le démarrage de l’extension est un casse-tête délicieux, vous donnant un fil d’Ariane à suivre qui révèle un secret si sournoisement caché qu’il est facile de croire qu’il a toujours été là pour commencer. Cette extension est censée être parallèle aux défis du jeu principal, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de vous familiariser avec ses mécanismes concernant la physique quantique ou la superposition. En même temps, ne pas avoir joué à l’aventure originale rendra Echoes of the Eye plus difficile, étant donné que cela dépend d’une façon de penser qui ne s’acquiert qu’en se coupant les dents sur les énigmes du jeu principal.

Galerie

L’extension se déroule sur The Stranger, un mystérieux vaisseau qui aurait toujours été en orbite autour du système solaire à la vue de tous. C’est un artisanat d’un tout autre univers, attiré chez vous par la même intrigue entourant l’ Eyeil de l’univers, qui anime toutes les histoires d’Outer Wilds. L’étranger est son propre petit écosystème qui s’enroule autour de lui-même et souscrit aux mêmes changements temporels que suivent toutes les autres planètes d’Outer Wilds. Dès que vous commencez, vous êtes sur la même minuterie de 22 minutes qu’avant, avec des changements cruciaux au sein de The Stranger vous obligeant à vous familiariser avec la façon dont ils affectent l’ensemble de la zone au fil du temps.

Il s’agit d’une boucle avec laquelle il est facile de se sentir à l’aise, car chaque petite excursion vers l’étranger vous permet de découvrir lentement les nombreuses couches qu’il a à offrir. L’aventure est également renouvelée par un remaniement de la façon dont vous collectez des informations. Dans le passé, votre traducteur pratique vous mettait au courant d’anciennes conversations qui éclaireraient vos prochaines étapes. Ici, au contraire, votre traducteur est complètement inutile, avec beaucoup de vos découvertes initiales provenant de diapositives de projecteur dispersées que vous devrez éclairer pour déchiffrer correctement. Ne pas avoir de descriptions directes laisse un certain flou à la périphérie de chaque indice, ce qui rend la solution un peu plus difficile à trouver, mais encore plus gratifiante à comprendre. Les petits coups de coude vers des mécanismes spécifiques sont encore plus raffinés dans Echoes of the Eye, vous donnant assez de travail mais étant délicatement retenu pour vous faire sentir comme un génie une fois que vous arrivez à la solution.

Il est impressionnant de constater à quel point Mobius Digital a également extrait d’une seule zone, éliminant le stress d’avoir à voyager d’une planète à l’autre dans des délais parfois serrés, mais n’éliminant pas non plus ce sentiment d’urgence du défi. L’Étranger a sa propre routine que vous devrez étudier afin d’obtenir des informations plus récentes, nombre de ses particularités ne se révélant que bien au cours de votre aventure. La profondeur qu’offre cette zone éclipse celle de la plupart des planètes plus grandes qu’elle orbite, ce qui vous donne plus de raisons d’étudier des détails plus petits afin de percer tout le mystère de l’engin. Il y a tellement de nouvelles mécaniques et de nouvelles énigmes difficiles à résoudre que cette extension qu’elle aurait pu être sa propre suite.

Le mystère de L’étranger est celui qui ne recontextualise pas le récit de base d’Outer Wilds, mais y ajoute simplement avec tact une nouvelle couche. Il n’y a pas de révélations qui enlèvent le voyage que vous avez peut-être déjà eu avec l’original, mais qui s’y ajoutent d’une manière qui rend une deuxième vision de la fin originale aussi enrichissante que la première. Son histoire suit une nouvelle espèce qui a découvert ce système solaire et sa connexion à l’ Eyeil de l’Univers, détaillant leur intérêt pour le phénomène et les sacrifices consentis pour le traquer. Tout comme l’original, vous explorez les séquelles d’une civilisation qui a depuis longtemps quitté ce monde, reconstituant ce qu’elle tentait de découvrir tout en faisant preuve d’empathie pour son échec ultime.

Contrairement à l’original, cependant, l’horreur constitue une grande partie du ton général de cette aventure. Il y a une nuance plus sinistre dans les sacrifices que cette nouvelle civilisation a faits pour terminer son voyage, et une révélation profondément troublante sur ce qui s’est finalement passé à la fin. Cela se manifeste au début de l’extension, avec des changements de tons musicaux obsédants accompagnant des cadres brûlés dans de nombreuses diapositives que vous trouverez, ainsi que les silhouettes troublantes de certaines des figures qu’elles contiennent.

Cette ambiance est amplifiée plus tard dans l’extension, où l’exploration sans danger se transforme en séquences furtives frustrantes. Bien que vous essayiez toujours de résoudre de nouvelles énigmes dans ces sections, beaucoup d’entre elles sont envahies par des ennemis qui réinitialiseront complètement votre progression s’ils vous attrapent. Le manque de lumière dans la plupart de ces zones complique les choses, votre seule source fiable étant la lanterne dans votre main qui indique également immédiatement votre position. Ainsi, non seulement il est important de savoir où les ennemis sont importants, mais il est également souvent nécessaire de pouvoir naviguer à l’aveuglette dans l’obscurité totale.

C’est la seule partie d’Outer Wilds où votre progression est étouffée par votre capacité à vous faufiler dans le noir et pas simplement par votre propre compréhension de son monde, ce qui est un changement radical dans le contexte de tout ce que le jeu a exigé de vous. jusqu’à ce point. Il existe des moyens de raccourcir ces séquences avec une configuration astucieuse, mais elles peuvent être entièrement annulées par un seul faux mouvement dans l’obscurité, de sorte que l’effort se sent miné par la conséquence d’un échec qui semble pouvoir survenir facilement, et puisque chaque la nouvelle boucle vous oblige à remonter jusqu’à ce point, cela peut être aggravant. C’est la seule fois, à travers le jeu principal et cette extension, que la boucle d’Outer Wilds est frustrante, et il est toujours décevant de se frotter.

C’est dommage qu’il conclue tant de bien qui le précède. Les ravins fluides de The Stranger constituent un changement agréable par rapport aux vols spatiaux fréquents du jeu original, et il est encore amélioré par la bande originale du compositeur de retour Andrew Prahlow. Le flux et le reflux de la confusion et de la révélation sont plus satisfaisants que jamais lorsque Echoes of the Eye s’en tient à la philosophie de jeu qu’Outer Wilds a si fortement établie, tout en vous poussant dans de nouvelles directions, et il y a un éventail étonnamment profond de nouvelles rides à le monde que vous devrez exposer pour progresser. La conclusion est heureusement assez forte pour adoucir le coup du dernier tiers qui la précède, et elle est encore meilleure par les changements qu’elle apporte à la conclusion du jeu principal, si vous choisissez de la revoir après l’extension. Il résume l’intégralité de Outer Wilds d’une manière qui accentue simplement les forces de la fin originale sans remplacer ce qui existait auparavant, en ajoutant un nouveau sens de la compréhension à une conclusion existante et extrêmement satisfaisante.

C’est ce qui rend Echoes of the Eye incontournable si vous ne pouviez pas en avoir assez d’Outer Wilds. Il parvient à vous pousser dans de nouvelles directions difficiles avec des énigmes qui rayent la même partie de votre cerveau que l’original sans s’appuyer sur les mêmes astuces. C’est un exploit qui montre la profondeur des prouesses de conception que Mobius Digital a d’abord fléchi dans son premier titre, mais trébuche légèrement lorsqu’il essaie de redéfinir ses moyens de progression dans le dernier tiers. Ce sont les moments les plus faibles de tous les Outer Wilds, mais ils ne suffisent pas à salir ce que cette fantastique extension ajoute à une aventure toujours aussi captivante et captivante.