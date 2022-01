Outil parmi les têtes d’affiche du festival de musique et d’art de Bonnaroo cette année

Festival de musique et d’art de Bonnaroo a partagé la programmation de l’édition de cette année du festival de camping de renommée internationale, qui se déroulera du 16 au 19 juin 2022 à la ferme Bonnaroo, située à seulement 60 miles au sud-est de Nashville à Manchester, Tennessee. Bonnaroo 2022 présentera une fois de plus une programmation variée mettant en vedette une sélection spectaculaire des meilleurs artistes se produisant 24 heures sur 24 sur plus de 10 scènes uniques au cours des quatre jours du festival.

Les faits saillants comprendront des performances de OUTIL, mitrailleuse kelly et Robert Plant & Alison Krauss.

Billets pour Bonnaroo sera mis en vente le jeudi 13 janvier à 12h (CT), exclusivement via www.bonnaroo.com/tickets. Les options incluent l’admission générale (4 jours), GA+ (4 jours), VIP (4 jours), Platinum (4 jours), l’admission générale camping et stationnement, le camping VIP, le camping Platinum, et plus encore. Comme toujours, Bonnaroo proposera une gamme d’options abordables, avec des billets à partir de 35 $ et des hébergements disponibles pour aussi peu que 99 $ par nuit. Les prix des Car Camping Pass commencent à seulement 70 $ (plus frais) par voiture, et non par personne, permettant aux fans à la fois d’économiser de l’argent et de réduire leur empreinte carbone en covoiturant.

Bonnaroo a accordé une attention particulière aux commentaires des fans tout au long de son histoire afin d’améliorer au mieux l’expérience sur site, en intégrant chaque année de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau passionnantes à l’événement global. Bonnaroo 2022 verra le début d’une gamme d’activités supplémentaires et d’améliorations du site, y compris une signalisation améliorée, une aide à l’orientation, des cyclo-pousse, des kiosques d’information, des stations de refroidissement et bien plus encore.

BonnarooLes centres d’activités et de commodités des terrains de camping de – connus sous le nom de Plazas – reviendront mieux que jamais en 2022. Des lieux publics stratégiquement situés et bien éclairés dans tous les terrains de camping, les Plazas comprennent de l’ombre, une connexion Wi-Fi publique gratuite, des bornes de recharge, des stations de brumisation, douches, toilettes, postes médicaux et de sécurité, kiosques d’information et programmation incroyable pour les fans.

Cette année Bonnaroo Les déplacements dans le festival seront plus faciles et plus pratiques que jamais avec l’arrivée de JamTrak, un système de transport gratuit sur place permettant aux participants de se déplacer facilement de jour comme de nuit vers et depuis Centeroo et les parties les plus éloignées du site.

Bonnaroo 2022 verra également un certain nombre d’améliorations de la scène, y compris une transformation spectaculaire de la production pour la deuxième plus grande scène du festival, The Which Stage. De plus, l’autre scène — Bonnaroola maison bien-aimée de la musique électronique – proposera désormais des performances toute la nuit et des sets de DJ jusqu’au lever du soleil chaque jour, ainsi qu’un nouvel éclairage spectaculaire, des lasers et des surprises à gogo. Les fans adoreront également la réinvention du Silent Disco et du Who Stage, et même le What Stage réserve une surprise spéciale.

2022 proposera également un assortiment d’options de camping améliorées, y compris un aménagement de terrain de camping mis à jour permettant un camping plus pratique plus près de Centeroo. Les Bonnarooviens auront une nouvelle façon de rester cool au festival de cette année avec l’introduction des tentes de chambre noire climatisées, disponibles pour les détenteurs de billets GA, GA+ et VIP. Toute montée et prête à partir à l’arrivée, chaque tente est complètement opaque et est livrée avec un choix de lit bébé ou de lit gonflable, une unité de refroidissement électrique, une couverture souvenir pour chaque détenteur de billet, et plus encore. Cette année verra également l’introduction de Bonnaroo Daily Entry Camping Pass, un nouveau système requis pour tous les véhicules et campeurs qui réduira considérablement les temps d’attente pour entrer sur le site du festival. Les acheteurs de billets GA devront obtenir un laissez-passer de véhicule par jour pour l’accès le mardi, le mercredi ou le week-end du jeudi au dimanche. Plus les campeurs arrivent tôt, plus ils camperont à proximité de Centeroo.

BonnarooLes invités VIP et Platine de ‘s bénéficieront également d’un grand nombre de mises à niveau, y compris un nouvel aménagement de terrain de camping VIP offrant une entrée directe dans le site, des options de restauration plus larges et des douches améliorées. Les clients Platine profiteront du meilleur terrain de camping et des meilleures commodités sur l’ensemble du site, le tout dans un nouveau bosquet ombragé juste au sud de Centeroo. Profitez de toutes les commodités Platinum classiques, ainsi que d’une entrée réservée aux véhicules Platinum au large de Campground Road, d’emplacements de camping-car à service complet, d’une offre élargie de nourriture et de boissons, ainsi que d’un terrain de camping entièrement ombragé et boisé avec un nouvel accès au salon des artistes. La nouveauté cette année est l’ajout du VIP Day Parking Pass, qui doit être acheté avec un billet VIP ou Platinum.

Le complet Bonnaroo 2022 la programmation est ci-dessous :

Jeudi 16 juin

GRYFFIN



CLOZEE



PIÈCE LATÉRALE



MODÈLE



LE RUISSEAU ET LE BLUFF



FILS DE KEMET



BÉBÉ GOTH



DETIGER BLEU



INDIGO DE SOUZA



ADAM MELCHOR



LA STATION MÉTÉO



ANDY FRASCO & L’ONU



JESSIE MURPH



LA TREMPETTE



NOTHI



WRECKNO



VNSSA



WEVAL



KENNY MASON



CALDER ALLEN

vendredi 17 juin

J. COLE



LES POUSSINS



ILLENIUM



ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS



DIVULGATION



SEIGNEUR HURON



LA GUERRE CONTRE LA DROGUE



LE ROI GIZZARD ET LE MAGICIEN LÉZARD



OIE



GRADINS



ISAE RASHAD



PISTE 8



TOUJOURS WOOZY



WHISKY MYERS



CURRY DENZEL



PETIT DEJEUNER JAPONAIS



TOVE LO



LUMIÈRE DU JOUR



SOMMET JEAN



PARCS ARLO



CHRIS LORENZO



TAI VERDES



LES REGRETTES



J. WORRA



LP GIOBBI



BRISTON MARONEY



NOGA EREZ



FANTMES



WREK DE NAVIRE



EXTREMITE OUEST



MAGGIE ROSE



CLAUD



AVENUE DU SUD

samedi 18 juin

OUTIL



BUSE



21 SAUVAGE



CORDES BILLY



$UICIDEBOY$



PORTER ROBINSON



MARC REBILLET



CHVRCHES



LANY



LUDACRIS



LAC CHRIS



TOBE NWIGWE



JUDA ET LE LION



MT. JOIE



100 GECS



TOUS LES TEMPS BAS



NORA EN PURE



SLOWTHAI



MACHINE À SEXE TIGRE NOIR



ASHE



DIT LE CIEL



PIGEONS JOUANT AU PING-PONG



JOIE OLADOKUN



LES AMOUREUX DES PLACES ARRIÈRE



BENEE



HABSTRAKT



LUCII



FEMI KUTI & LA FORCE POSITIVE



TEDDY NATATION



MOORE KISMET



PATRICK DRONEY



CORY HENRI



LUCILLE CROFT



COM3T

dimanche 19 juin

STEVIE NICKS



MITRAILLEUSE KELLY



RODDY RICCH



NATHANIEL RATELIFF & LES SWEATS DE NUIT



REZZ



HERBIE HANCOCK



PUSCIFER



VAGUES



TASH SULTANE



PIÈCE DE MONNAIE



G JONES



ZACH BRYAN



TOUS LES SORCIÈRES



TINASHE



FLETCHER



TIERRA WHACK



LAITUE



DOMBRESKI



BAS



PROTOJE



DES ARBRES



SIERRA FERRELL



RAVENSCOON



RIVIÈRES SAUVAGES



RETOURNER



UNE CENTAINE DE TAMBOURS