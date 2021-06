Outils et formation : Support technique pour le bien-être de la communauté au milieu de Covid

Les raisons de la nécessité de mettre en place une initiative de formation numérique à grande échelle à l’échelle du pays pour constituer une cohorte d’équipes d’assistance Covid sont multiples. (Image représentative/.)

La deuxième vague de Covid-19 a dévasté la plupart des régions du pays, submergeant les infrastructures sanitaires déjà stressées. Avec la troisième vague prévue et au-delà, la préparation pour faire face aux défis à venir doit être nettement plus élevée que par le passé. Dans ce contexte, il serait utile d’envisager trois manières possibles d’exploiter les capacités de la technologie numérique, à savoir sensibiliser aux questions mettant la vie en danger centrées sur Covid, établir la confiance avec la communauté pour adopter les bonnes pratiques et soutenir la collecte de données qui enrichirait notre comprendre pour mieux faire face au Covid.

Le premier axe concerne la nécessité de sensibiliser à la sécurité, à l’hygiène et aux précautions à prendre. Bien qu’il y ait eu une communication généralisée et régulière utilisant les médias de masse, il est nécessaire de former les jeunes et les femmes de la communauté pour soutenir les membres de la communauté sur les aspects clés autour de Covid pour surmonter le facteur de peur ainsi que suggérer des méthodes éprouvées pour faire face à la pandémie . Cela peut être mieux fait via une formation virtuelle à l’aide d’outils numériques appropriés et il serait possible d’améliorer rapidement les compétences à intervalles réguliers ainsi que de personnaliser en masse la formation en fonction des besoins spécifiques des communautés à des coûts minimes.

Les raisons de la nécessité de mettre en place une initiative de formation numérique à grande échelle à l’échelle du pays pour constituer une cohorte d’équipes d’assistance Covid sont multiples. Certaines personnes infectées par Covid peuvent ne pas être en mesure d’accéder aux hôpitaux ou ne sont pas obligées d’être à l’hôpital pour des soins médicaux. Ils bénéficieraient d’une attention personnalisée et des conseils opportuns du personnel formé.

Pour lutter contre la pandémie, l’Inde doit vacciner sa population de toute urgence. On s’attend à ce que la pénurie actuelle de vaccins soit traitée avec des approvisionnements adéquats en vaccins dans les mois à venir et l’accent sera mis sur l’encouragement des personnes, en particulier dans les communautés et les zones rurales, à se faire vacciner. Il serait possible d’y parvenir avec l’aide de dizaines de milliers de bénévoles certifiés issus des communautés et dotés des bonnes informations et outils numériques.

Une autre façon de minimiser l’impact de la pandémie est de collecter toutes sortes de données qui aideraient aux études épidémiologiques, de développer des idées à partir de modèles de données et de transmettre rapidement ces entrées à la fraternité médicale et aux citoyens pour apporter des corrections de cours sur les traitements, les tests et d’autres paramètres. influençant les infections. La même cohorte de personnel qualifié pourrait être encouragée à collecter ces données à l’aide d’outils numériques conviviaux et à les mettre à la disposition des laboratoires et des chercheurs pour trouver des moyens de contenir la maladie.

Le programme de formation permettra non seulement aux jeunes et aux femmes d’acquérir les compétences nécessaires pour guider leurs familles et les communautés pendant la pandémie, mais leur fournira également les bases nécessaires pour bâtir une carrière. Compte tenu de la perte d’emplois des membres salariés et des préoccupations pour trouver un emploi convenable après la série de blocages, le programme proposé permettra aux jeunes de développer la bonne orientation et la bonne préparation à l’emploi. Les opportunités d’emploi à l’issue de la formation proposée incluent des postes tels que les soignants à domicile ou dans les communautés et le personnel de soutien des soins de santé dans les centres de santé communautaires, les hôpitaux et les cliniques, ouvrant ainsi la voie à leur bien-être économique.

