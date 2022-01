Outils japonais pour Indian Railways pour améliorer son processus d’enquête sur les accidents

Le transporteur national prévoit d’introduire des techniques d’analyse des causes et des effets conformes aux normes de l’industrie, telles que les diagrammes Ishikawa (arêtes de poisson), ainsi que d’autres outils similaires développés par le Japon.

Indian Railways a décidé d’améliorer son processus d’enquête sur les accidents. Le transporteur national prévoit d’introduire des techniques d’analyse des causes et des effets conformes aux normes de l’industrie, telles que les diagrammes Ishikawa (arêtes de poisson), ainsi que d’autres outils similaires développés par le Japon. Mercredi, le Railway Board a émis une ordonnance selon laquelle la technique Fishbone, ainsi que d’autres outils tels que l’analyse des cinq pourquoi, permettraient de mieux déterminer la cause première et, par conséquent, de réduire les risques de récurrence. Le Japon a développé ces deux techniques et celles-ci sont largement utilisées dans divers secteurs pour examiner systématiquement les effets et les causes ainsi que pour trouver une solution à un problème, selon un rapport de la PTI.

L’ordre émis par le conseil d’administration a déclaré que pour l’identification de la cause profonde, les comités d’enquête sur les accidents devraient, invariablement, effectuer une analyse en arête de poisson dans tous les cas d’accidents ferroviaires consécutifs dans le cadre du processus d’enquête sur les accidents ainsi que suggérer des mesures correctives basées sur le même. En outre, l’ordonnance stipulait que dans l’affaire Signal Passing at Danger (SPADS), une analyse des causes profondes des cinq pourquoi (pourquoi-pourquoi) pouvait être effectuée afin d’améliorer le caractère incisif de l’enquête.

L’autorité d’approbation du rapport d’enquête sur les accidents ferroviaires peut être chargée de s’assurer que les techniques d’analyse des causes profondes mentionnées ci-dessus sont utilisées sans faute dans les cas respectifs, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a mentionné que l’introduction de ces techniques peut nécessiter la formation des agents et personnels concernés que les zones ferroviaires doivent organiser à leur côté.

Le directeur général de l’Académie nationale des chemins de fer indiens (NAIR) organise des cours de courte durée, a déclaré le Railway Board. Ces directives sur la mise à niveau de la procédure d’enquête sur les accidents entreront en vigueur le 1er février, a ajouté l’arrêté. Les enquêtes sur les accidents des chemins de fer indiens sont menées par le commissaire à la sécurité des chemins de fer qui relève du ministère de l’Aviation pour le rendre impartial.

