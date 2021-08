Outils technologiques : rendre les parcours numériques rapides, sécurisés et pérennes

La société fournit également des solutions telles que la transformation numérique, l’ingénierie de produits, l’automatisation des processus robotiques, l’automatisation des tests, les solutions de signature électronique numérique, etc. depuis sa création.

LA NUMÉRISATION DU secteur financier de l’INDE a commencé au début des années 90 lorsque les guichets automatiques bancaires (ATM) et les transferts électroniques de fonds (TEF) ont été introduits. Par la suite, les services bancaires par Internet ont été approuvés en Inde, suivis du transfert électronique national de fonds (NEFT), du règlement brut en temps réel (RTGS), du système de paiement immédiat (IMPS), etc.

En 2017, la TPS a été introduite avec un motif accessoire de formalisation de l’économie. Ces derniers temps, l’Inde a commencé à s’adapter au système Unified Payments Interface. Très bientôt, la facturation B2C pour les entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de Rs 500 crore disposera de codes QR dynamiques permettant aux clients de payer directement en un clic.

Pour faire court, la transformation numérique balaie audacieusement l’économie, nous faisant passer de « passer au numérique » à « être numérique ». Cygnet Infotech fait sa part pour aider les entreprises dans leur parcours numérique. Ses solutions abordent la transformation numérique de manière holistique ; ils sont simples, rapides et évolutifs. « Nous avons pu aider nos clients à tirer parti de l’hyperautomatisation et à améliorer leurs opérations commerciales grâce à la transformation numérique », a déclaré Niraj Hutheesing, fondateur et directeur général de Cygnet Infotech.

« Tout en travaillant avec les plus grands clients en Inde et dans le monde, nous donnons à leurs entreprises des solutions technologiques et les aidons à exécuter leurs processus commerciaux de manière fluide et efficace. Même pendant la pandémie, nous avons réussi à conserver des clients et à ajouter plusieurs nouveaux clients. »

Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a connu une croissance de plus de 12 % et a réussi à intégrer plus de 250 employés. Ses offres vont des services informatiques, des produits technologiques et des solutions technologiques fiscales. Les solutions de gestion de la conformité fiscale de Cygnet Infotech aident les entreprises à créer, automatiser et moderniser l’architecture de la technologie fiscale et à rationaliser les processus mondiaux de conformité fiscale. Cela permet aux entreprises de gérer leurs factures sans erreur et prend en charge l’analyse des données fiscales, l’évaluation des audits, la numérisation des fournisseurs, le suivi de la conformité fiscale et l’établissement d’un système hérité systématique et moderne.

La société fournit également des solutions telles que la transformation numérique, l’ingénierie de produits, l’automatisation des processus robotiques, l’automatisation des tests, les solutions de signature électronique numérique, etc. depuis sa création.

« Non seulement les services informatiques, mais le produit Cygnature de Cygnet Infotech, une solution de signature électronique numérique basée sur la blockchain, a également connu une forte adoption dans tous les secteurs à mesure que l’utilisation des signatures électroniques augmentait », déclare Hutheesing. « Certaines entreprises qui hésitaient encore à utiliser les signatures électroniques ont commencé à cartographier leurs cas d’utilisation et à sélectionner des solutions de signature en ligne pour que leurs processus commerciaux fonctionnent correctement. De nombreuses industries telles que les produits pharmaceutiques, la fabrication, la banque, etc. ont pu garantir que la conformité de leurs documents est gérée en ligne grâce à de telles solutions de signature électronique », ajoute-t-il.

Cygnature de Cygnet Infotech assure une confidentialité renforcée des données. Il existe un cryptage robuste, une transmission sécurisée des données, la possibilité d’identifier le signataire, de lier le signataire au document, de capturer une piste d’audit irréfutable, de blockchain et de protéger le papier pour protéger le logiciel contre toute falsification. Les signatures électroniques sont plus sûres, anti-fraude et pratiques que les signatures à l’encre humide.

Âgée de près de deux décennies maintenant, cette entreprise à croissance rapide compte des clients dans 35 pays, travaille avec des entreprises du Fortune 500, des entreprises de taille moyenne, des startups au rythme rapide et des organisations gouvernementales.

Alors que la société entame sa 21e année, Cygnet Infotech a rajeuni son logo, actualisé les fondamentaux de sa marque comme la promesse et l’objectif de la marque, structuré ses sous-marques et ses marques approuvées. Cet exercice visait à garantir que la marque reste la plus pertinente pour toutes les parties prenantes de Cygnet Infotech, y compris les clients, les partenaires, les employés actuels et futurs, et autres.

« L’organisation continuera à mettre en place une stratégie centrée sur la région et sur le portefeuille pour répondre aux nouvelles opportunités de marché dans les années à venir », résume le fondateur de l’entreprise.

