Outils Twitch pour lutter contre les raids haineux avant les chaînes d’artistes officielles

Crédit photo : Twitch

Twitch a dévoilé de nouveaux outils pour aider à lutter contre les raids haineux sur sa plate-forme avant les chaînes d’artistes officielles.

Twitch est principalement destiné aux joueurs qui veulent regarder d’autres joueurs, mais il a pris de l’importance pour l’industrie de la musique après la pandémie. De nombreux artistes se sont tournés vers la plate-forme pour subvenir à leurs besoins en ligne pendant le verrouillage. Mais de nombreux « débutants sur Twitch » n’étaient pas prêts pour la quantité de vitriol sur la plate-forme – en particulier pour les minorités comme les streamers POC et LGBTQ.

Les raids Twitch sont une fonctionnalité de plate-forme permettant à un créateur qui se déconnecte de diriger son audience vers un autre créateur. Théoriquement, un raid Twitch est quelque chose d’amusant à recevoir – de nouveaux téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas votre personnalité. Des acteurs malveillants ont rapidement commencé à exploiter la fonctionnalité pour lancer des « raids haineux », créant des comptes factices et des robots pour inonder le chat des streamers.

Les streamers de Twitch ont organisé #ADayOffTwitch début septembre pour protester contre les raids haineux de Twitch.

Maintenant, il semble que cette manifestation ait été un succès, car Twitch a publié de nouveaux outils pour lutter contre l’utilisation abusive de sa fonction de raid. Les outils sont principalement destinés à la vérification, donnant aux streamers plus de contrôle sur qui a des privilèges de chat lorsqu’ils rejoignent une chaîne.

“Le chat vérifié par téléphone donne aux créateurs un contrôle plus précis sur qui peut participer au chat, en leur permettant d’exiger que certains ou tous les utilisateurs vérifient un numéro de téléphone avant de discuter”, explique Twitch. « Avec des paramètres de vérification des e-mails mis à jour et plus précis, les créateurs pourront désormais utiliser la vérification des e-mails et des téléphones en tandem pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Cette décision intervient quelques jours seulement après que Twitch a annoncé un nouveau partenariat entre une maison de disques et Warner Music. Cet accord verra le lancement des chaînes d’artistes officielles des artistes de Warner Music sur la plate-forme.

Comment accéder aux paramètres de vérification de Twitch

Les nouveaux outils sont disponibles pour tous les créateurs à partir d’aujourd’hui. Vous devrez accéder à votre tableau de bord Twitch Creator pour voir les options. Ces options de chat sont désactivées par défaut car elles limitent la participation à la plateforme.

Une vérification par téléphone et par e-mail peut être requise pour tous les comptes, les nouveaux chats, les chats avec de nouveaux comptes et les chats qui ont suivi le canal pendant moins d’un laps de temps spécifié. Les propriétaires de chaînes peuvent définir les VIP, les abonnés et les modérateurs comme exempts des exigences de vérification.

Twitch indique que les utilisateurs peuvent vérifier jusqu’à cinq comptes par numéro de mobile. Pour empêcher l’évasion de l’interdiction, si un compte associé est suspendu à l’échelle du site, aucun autre compte ne peut être créé à l’aide de ce numéro de téléphone. Cela fonctionne également pour les comptes de messagerie vérifiés, empêchant le spam des comptes factices.