Outils vidéo en direct pour les marques

Aujourd’hui, j’ai quelques outils de streaming vidéo en direct pour vous aider à améliorer la présence de votre marque en ligne.

Le contenu vidéo est désormais le moyen numéro un pour créer une marque en ligne. Avec une diffusion interactive, vous pouvez rapidement attirer un public intéressé. En profitant des outils de diffusion en direct, vous pouvez héberger votre propre podcast ou webinaire. Vous souhaitez démarrer votre vidéo en direct avec succès ? Profitez de ces ressources et dites-moi comment elles fonctionnent pour vous !

1) Streaming de qualité professionnelle – Wirecast par Telestream

Diffusez vos vidéos en direct dans un format de haute qualité. Wirecast by Telestream est un excellent moyen de capturer, produire et diffuser vos vidéos sans avoir besoin d’un studio de production haut de gamme. En plus de votre caméra vidéo, vous pouvez également transformer votre iPhone en un appareil d’enregistrement en direct. Partagez directement sur les réseaux sociaux et enregistrez les enregistrements pour une visualisation ultérieure.

2) Réunions vidéo en direct – Google Meet

Atteignez instantanément vos téléspectateurs et vos clients avec cette ressource gratuite disponible pour Google Chrome ou via votre compte. Google Meet permet aux utilisateurs de démarrer une conversation de groupe, d’avoir des conversations vidéo privées avec des clients, et plus encore. Utilisez cet outil pour créer une meilleure connexion avec vos prospects ainsi qu’avec votre équipe dans un portail crypté et sécurisé qui aide à empêcher les pirates de s’introduire dans vos conversations.

3) Connectez-vous avec votre public en temps réel – Facebook Live (Meta for Media)

Créez une audience de marque plus large grâce à la vidéo en direct de votre page ou de votre profil. Facebook Live peut aider votre entreprise à se démarquer grâce à des diffusions telles qu’un webinaire pédagogique, des interviews, etc. C’est un excellent moyen d’attirer plus d’abonnés et de créer une conversation significative.

4) Diffusion en direct open source – Open Broadcaster Software

Souhaitez-vous démarrer une diffusion sans logiciel coûteux ? OBS est un logiciel gratuit pour les utilisateurs de PC, Linux et Mac, qui permet d’enregistrer et de diffuser vos vidéos en direct. Les développeurs ont également créé une API, qui permet à d’autres développeurs de créer leurs propres plugins pour mieux contrôler l’expérience de streaming sur les réseaux sociaux. Les fonctionnalités incluent la capture d’écran, des scènes simultanées, un mixeur audio et plus encore.

J’espère que vous trouverez ces outils de streaming vidéo en direct utiles à votre stratégie de marketing numérique. Y en a-t-il que vous voudriez ajouter également ?

Amusez-vous avec ces conseils et outils.

Auteur : Susan Gilbert

Susan Gilbert utilise ses connaissances en focalisation laser pour coacher et fournir des programmes de marketing en ligne et de partage social pour les auteurs, les conférenciers, les experts et les petites entreprises.