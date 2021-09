OutKast a joué sur ‘All That’ en 1999, Regardez ce qui s’est passé

Outkast, le méga duo hip-hop avec Andre “Andre 3000” Benjamin et Antwan “Big Boi” Patton, est crédité d’avoir mis le rap sudiste sur la carte. Ils ont fait leurs débuts en 1992, atteignant leur apogée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Apparemment, les producteurs de Nickelodeon ont estimé que le groupe était assez grand pour les inviter à se produire sur la série de sketchs comiques à succès du réseau All That.

Ils ont interprété leur tube “Rosa Parks” sur la scène All That en 1999. La chanson était extraite de leur troisième album studio Aquemini. Le groupe a été présenté sur scène par Nick Cannon et Kenan Thompson dans un sketch déguisé en deux femmes travaillant dans un dépanneur. Ils s’ennuient une fois que la radio passe à la pause publicitaire et dit au public et aux téléspectateurs de détourner leur attention de la scène.

All That s’est déroulé de 1994 à 2000, avec un redémarrage diffusé de 1002 à 2005. Le spectacle était important pour présenter les artistes les plus en vogue de la musique R&B et hip hop.

Bien que la chanson s’intitule “Rosa Parks”, elle a très peu à voir avec le travail de Parks. L’exception est les paroles : “Tout le monde va à l’arrière du bus.” Métaphoriquement, la chanson compare l’acte de défi et d’héroïsme de Rosa Parks à OutKast ouvrant la voie à un nouveau son dans le hip hop, faisant savoir aux autres artistes qu’ils sont en compétition.

Selon un rapport de Medium, les avocats de Rosa Parks n’ont pas trouvé la chanson honorable. Le groupe a été poursuivi, les avocats des icônes des droits civiques les accusant de “détournement du nom de Parks”. Mais le juge n’était pas d’accord, prenant le parti d’OutKast statuant que la chanson était une “œuvre expressive” et protégée par le premier amendement.

Malgré le drame, “Rosa Parks” a été nominé pour la meilleure chanson par un duo ou un groupe de rap par les Grammy’s. Ils n’ont pas gagné, mais ont remporté le même prix un an plus tard pour leur tube “Ms. Jackson”.