Outlander reviendra en 2022 avec une sixième saison écourtée suivie d’une septième saison prolongée .

Alors que diverses productions cinématographiques et télévisuelles tentent de fonctionner selon des directives et des restrictions sanitaires, Starz a pris la décision de présenter la sixième saison de Étranger en 2022 avec une saison écourtée de huit épisodes. Cela sera ensuite suivi d’une septième saison prolongée composée de 16 épisodes en 2023. Vous pouvez consulter quelques images de la saison 6 publiées par Starz ci-dessous…

La décision fait suite au retard de production de Étranger car l’équipe n’a pas pu filmer l’année dernière en raison des blocages en cours au milieu de la pandémie mondiale. Alors que la production de la sixième saison commence cette semaine, la série reviendra au début de 2022 avec une première de 90 minutes. Il sera basé sur le sixième livre de la série de Diana Gabaldon Étranger des romans, Un souffle de neige et de cendres.

Les sixième et septième saisons devaient se composer de 12 épisodes, comme cela a été fait dans la série au cours des dernières saisons. En raison de la saison écourtée de six, les quatre épisodes restants ont été attribués au septième pour une saison prolongée de 16 épisodes. La saison sept commencera à produire en 2022 et sera basée sur le septième livre de Gabaldon Un écho dans l’os.

“Nous sommes ravis d’entrer dans la salle de montage pour travailler à rapprocher les fans de la réunion avec la famille à Fraser’s Ridge”, a déclaré Étranger showrunner Matthew B. Roberts. “Tourner en 2021 a présenté un ensemble de défis sans précédent qui nous a conduits à la décision de tronquer la saison afin d’apporter aux fans la saison la plus vibrante et dynamique le plus rapidement possible. Dinna Fash, nous filmerons ensuite une saison sept prolongée avec 16 épisodes l’année prochaine alors que la vie revient à la normale.

“Nous nous engageons à raconter l’histoire pleinement avec des intrigues captivantes et audacieuses dans la prochaine saison de huit épisodes qui présente aux téléspectateurs de nouveaux personnages dont Tom, Allan et Malva Christie (Mark Lewis-Jones, Alexander Vlahos et Jessica Reynolds) qui créent une tension sur the Ridge », a déclaré Christina Davis, présidente de la programmation originale de Starz. “Nous avons hâte que les téléspectateurs voient la sixième saison passionnante qui reflète l’initiative Starz #TakeTheLead à travers une narration sans vergogne et des personnages féminins puissants.”

Étranger met en vedette Caitriona Balfe et Sam Heughan dans le rôle de Claire et Jamie Fraser, avec Sophie Skelton et Richard Rankin dans le rôle de Brianna et Roger MacKenzie et John Bell dans le rôle du jeune Ian. Ronald D. Moore de Star Trek : la prochaine génération et Battlestar Galactica l’exécutif de renommée produit.

Établir un foyer dans le Nouveau Monde n’est en aucun cas une tâche facile, en particulier dans l’arrière-pays sauvage de la Caroline du Nord – et peut-être le plus important – pendant une période de bouleversements politiques dramatiques. Les Fraser s’efforcent de maintenir la paix et de s’épanouir au sein d’une société qui – comme Claire le sait trop bien – marche involontairement vers la Révolution. Dans ce contexte, qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit ensemble une maison à Fraser’s Ridge. Ils doivent maintenant défendre ce foyer – établi sur des terres qui leur sont concédées par la Couronne – non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les conflits et les conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge.

