Outlier Ventures augmente l’écosystème de démarrage de Polygon et lance l’accélérateur Polygon x Base Camp

Outlier Ventures met à l’échelle le plus grand écosystème multi-chaînes de fondateurs, investisseurs et experts Web3. L’écosystème Polygon (MATIC / USD) a émergé en 2021 en tant que hub central pour la mise à l’échelle des applications basées sur Ethereum (ETH / USD). La valeur enfermée dans l’écosystème dépasse les 10 milliards de dollars.

Outlier annonce l’accélérateur Polygon x Base Camp

Outlier’s Polygon x Base Camp Accelerator, sa troisième cohorte d’écosystèmes après les accélérateurs Polkadot (DOT / USD) et Filecoin (FIL / USD) Base Camp, est désormais ouvert aux candidatures. Le programme intensif sera lancé au début de l’année prochaine. Acceptera jusqu’à huit équipes.

Le programme vise à soutenir les fondateurs dans la conception et la mise en œuvre de jetons, la collecte de fonds, la croissance de la communauté, la gouvernance, l’innovation du modèle commercial, etc.

L’accélérateur aidera également les fondateurs qui développent leurs projets dans le cadre de la thèse Open Metaverse d’Outlier Ventures avec un ensemble d’outils pour des alternatives de conception centrées sur l’utilisateur basées sur le principe des données, de l’identité et de la souveraineté des fonds.

Jamie Burke, fondateur et PDG d’Outlier Ventures, a commenté la collaboration :

Polygon a contribué à faire passer l’écosystème Ethereum au niveau supérieur, rendant possible des cas d’utilisation entièrement nouveaux qui nécessitent des frais ultra bas et des transactions à haut débit, c’était donc un partenaire naturel pour nous pour aider à accélérer l’écosystème Web3.

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, a ajouté :

En tant que solution leader pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum, il est essentiel de soutenir et d’encourager le développement chez Polygon car le réseau devient essentiel à la croissance plus large du Web 3. En tant que tel, nous sommes ravis que Polygon ait été choisi pour le dernier Outlier Accelerator. programme. Suite aux succès des accélérateurs précédents, nous avons de grands espoirs que le programme découvrira le meilleur du réseau Polygon pour aider à stimuler l’activité des développeurs et accélérer la croissance de l’écosystème.

Les projets sélectionnés pour le programme se concentreront sur les outils et cas d’utilisation suivants :

Infrastructure

Outils de développement et contrats intelligents Solutions et services B2B prenant en charge le stockage de fichiers Polygon Infrastructure DAO Infrastructure IoT Oracle et curation de données et plus

TVN et jeux

Franchise NFT & Media Studios Jeux Play-to-Win Marchés NFT Loteries sans perte Redevances musicales décentralisées et plus

DéFi

Banques décentralisées et services associés Agrégateurs de performances Financement participatif DApps Services ESCROW prenant en charge Polygon et plus

Middleware

Portefeuilles et services d’accès inter-chaînes Durabilité et impact environnemental

La publication Outlier Ventures augmente l’écosystème de startups Polygon et lance Polygon x Base Camp Accelerator apparu en premier sur Invezz.