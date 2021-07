Outplay lève 7,3 millions de dollars de financement auprès de Sequoia Capital India

Outplay vise à apporter de la prévisibilité aux ventes sortantes

La plate-forme d’engagement commercial multicanal Outplay a finalisé une série de levées de fonds de 7,3 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India. Outplay utilisera les fonds levés pour investir dans la technologie et embaucher des talents exceptionnels à travers le monde. La société a affirmé avoir multiplié par 4 ses revenus et 3 fois la taille de son équipe depuis sa collecte de fonds de démarrage de 2 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India’s Surge au début de cette année. La poursuite du partenariat avec Sequoia Capital India témoigne du fait que l’espace d’engagement des ventes, qui devrait représenter un marché de 5,59 milliards de dollars d’ici 2023, est une énorme opportunité pour l’entreprise, a déclaré Laxman Papineni, PDG d’Outplay.

« Les équipes de vente sortantes sont vraiment le cheval noir de l’organisation des ventes – les objectifs sont élevés, mais les méthodes ne sont pas scientifiques. Outplay s’engage à rendre les données de diffusion sortantes basées sur les données, afin que les équipes de vente ne parlent qu’aux prospects les plus chaleureux à un moment donné sur plusieurs canaux, optimisant ainsi le temps et les ressources », a commenté Papineni.

Alors que les entreprises s’appuient aujourd’hui sur une combinaison de modèles de vente entrants et sortants pour générer des revenus, les ventes sortantes n’ont pas beaucoup évolué ces dernières années. Les équipes de vente sortantes utilisent généralement des tactiques à haut volume pour générer des revenus, ce qui n’est pas une approche évolutive, a déclaré la société. Par conséquent, Outplay vise à changer la situation en apportant de la prévisibilité aux ventes sortantes et en aidant chaque vendeur à parler au bon prospect au bon moment via le bon canal. Outplay offre également une assistance pour garantir l’adoption du logiciel par les équipes clientes.

Les besoins des ventes sortantes évoluent rapidement et les commerciaux ont désormais besoin d’outils personnalisés, automatisés et contextuels pour générer des ventes, ce qu’Outplay permet avec succès, a déclaré Harshjit Sethi, directeur de Sequoia India. « Les commerciaux passent en moyenne quatre heures par jour sur Outplay, ce qui démontre l’efficacité du produit qui bénéficie d’avis clients de premier plan. De plus, la numérisation rapide due à Covid a été un accélérateur important pour l’entreprise et nous pensons que ces vents favorables se poursuivront à mesure que les ventes sortantes deviendront plus numériques », a-t-il expliqué.

Lire aussi : Hashtag Orange cordes à Ankoor Dasguupta en tant que vice-président, médias

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.