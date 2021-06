Outreach décroche 200 millions de dollars, portant la valorisation du démarrage de logiciels de vente à 4,4 milliards de dollars

Le PDG de la sensibilisation, Manny Medina. (Photo .)

Outreach vient de décrocher 200 millions de dollars de capital-risque que la société de logiciels de 10 ans utilisera pour aider davantage de professionnels de la vente à conclure des affaires, à suivre les prospects et à renforcer l’engagement avec les clients.

La société de Seattle, dont plus de 4 600 clients incluent Tableau, Okta et DocuSign, est désormais valorisée à 4,4 milliards de dollars. C’est plus du triple de sa valorisation d’il y a un an.

“L’année dernière représente un véritable moment de maturité pour Outreach – nous sommes désormais un élément essentiel de la pile technologique des revenus pour les clients”, a déclaré Manny Medina, PDG d’Outreach, dans un communiqué.

Bloomberg a d’abord rapporté la nouvelle.

Outreach a levé 50 millions de dollars en juin dernier pour une valorisation de 1,33 milliard de dollars. Le financement total s’élève désormais à 489 millions de dollars, ce qui n’est pas mal pour une entreprise qui a commencé avec des racines modestes du programme Techstars de Seattle et dont le premier concept commercial n’a pas réussi à prendre racine.

Mais les activités d’Outreach s’accélèrent maintenant, d’autant plus que la pandémie a déplacé davantage de processus de vente vers des formats numériques. La société a également récemment élargi son offre de produits, en lançant un outil d’intelligence de conversation en temps réel appelé Kaia, de nouveaux outils de rapport d’IA qui analysent le sentiment des acheteurs appelés Insights, et un nouveau produit qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de collaborer ensemble appelé Success Plans.

“Les paris que nous avons faits il y a des années, y compris des investissements importants dans l’intelligence artificielle combinés à des capacités de prospection, de clôture et de réussite client intégrées dans une plate-forme holistique, sont ce dont les organisations commerciales ont le plus besoin en ce moment pour réussir”, a déclaré Medina.

La société a déclaré à . que ses revenus récurrents annuels avaient atteint 100 millions de dollars à l’automne 2020.

Le financement est le dernier méga-accord pour une entreprise technologique de la région de Seattle, dans la foulée d’énormes rondes de capital-risque pour des entreprises telles que Rec Room, Highspot, Rad Power Bikes et Icertis. Le flot de capital-risque crée un grand nombre de soi-disant licornes – des sociétés privées évaluées à 1 milliard de dollars ou plus.

À 4,4 milliards de dollars, Outreach – classé n ° 6 sur la liste . 200 des entreprises technologiques privées du nord-ouest du Pacifique – serait l’une des entreprises les plus valorisées de la région. La société de cybersécurité Tanium, qui a déménagé son siège social dans la région de Seattle l’année dernière depuis la Silicon Valley, est évaluée à 9 milliards de dollars.

Outreach, qui rivalise avec SalesLoft, Groove, Gong et une foule d’autres rivaux, emploie plus de 800 personnes dans le monde et 540 à Seattle.

Le nouveau cycle a été co-dirigé par de nouveaux investisseurs, Premji Invest et Steadfast Capital Ventures. Les autres bailleurs de fonds incluent Tiger Global Management, Sequoia Capital Global Equities, Vista Public Strategies, Salesforce Ventures, Lone Pine Capital, Sands Capital, Mayfield Fund, DFJ Growth et Trinity Ventures.