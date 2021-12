Outreach ouvre un bureau à New York alors que la startup continue de développer sa présence en dehors de Seattle

Le PDG de la sensibilisation, Manny Medina. (Photo de fichier .)

La société d’automatisation des ventes de Seattle Outreach a annoncé lundi l’ouverture d’un bureau à New York.

Situé dans le quartier de Chelsea à Manhattan, le nouvel espace permettra aux employés et aux clients de se connecter en personne alors que la startup continue de se développer sur la côte est.

« Nous sommes ravis de pouvoir créer un emplacement central où nous pouvons nous connecter avec nos clients et partenaires dans l’une des villes les plus fréquentées du monde », a déclaré David Rubinstein, vice-président régional de Outreach pour la côte est, dans un communiqué de presse. « Cela a été long à venir, et nous sommes ravis de pouvoir ouvrir nos portes en toute sécurité. »

Les plans du bureau ont été annoncés pour la première fois en mai 2020. Fondée à Seattle il y a 10 ans, Outreach possède également des bureaux à Londres et à Prague et prévoit d’ouvrir à Atlanta en 2022.

Outreach emploie un peu plus de 1 000 personnes et compte une équipe de 35 personnes dans la région de New York. La société a déclaré que les employés auront toujours la possibilité de travailler à distance ou d’utiliser le modèle hybride.

Outreach a annoncé un cycle de financement de 200 millions de dollars en juin et est maintenant évalué à 4,4 milliards de dollars. La société est classée n ° 5 sur la liste . 200 des sociétés technologiques privées du nord-ouest du Pacifique.