Outreach réalise une deuxième acquisition et s’empare de la startup de renseignement sur les revenus Canopy

Outreach, la société d’automatisation des ventes de Seattle, a annoncé l’acquisition de Canopy, une startup basée à Indianapolis, dans l’Indiana, qui vise à aider les entreprises à analyser les opérations et les prévisions de revenus.

Outreach a déclaré qu’il utiliserait l’accord pour proposer un nouveau produit de prévision appelé Outreach Commit. Il s’agit de la deuxième acquisition à ce jour pour Outreach, qui a racheté Sales Hacker en 2018.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Les neuf employés de Canopy rejoindront Outreach. La startup, fondée en 2019, avait levé 2,1 millions de dollars.

Fondé il y a une décennie, Outreach aide les professionnels de la vente à conclure des affaires, à suivre les prospects et à renforcer l’engagement avec des clients tels que Zoom, Adobe, DocuSign et d’autres. La société a levé 200 millions de dollars en juin à une valorisation de 4,4 milliards de dollars, soit plus du triple de sa valorisation d’il y a un an. Elle emploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes dans le monde. Le financement total à ce jour est de 489 millions de dollars.

Outreach a déclaré que l’acquisition de Canopy faisait partie de son expansion au-delà de l’engagement commercial et du renseignement. La société a récemment élargi son offre de produits, en lançant un outil d’intelligence de conversation en temps réel appelé Kaia, des outils de reporting AI qui analysent le sentiment des acheteurs appelés Insights, et un produit qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de collaborer ensemble appelé Success Plans.

Outreach rivalise avec SalesLoft, Groove, Gong et une foule d’autres rivaux.