Outriders arrive demain sur Xbox Game Pass pour PC

Square Enix et Microsoft ont annoncé qu’Outriders est sur le point de Xbox Game Pass pour PC, et il doit arriver sur le service demain (19 octobre). Et, si vous avez joué Les gens peuvent volerjeu d’action sur Steam, vous pouvez télécharger un nouveau patch qui vous permettra de jouer en cross-play avec tous ceux qui progressent via le Microsoft Store.

Vous vous souvenez des Outriders ? Vous savez, le titre particulier de Square Enix qui a vu plus de 3,5 millions de joueurs dans le monde au cours de son premier mois de sortie ? Eh bien, il est susceptible d’attirer quelques joueurs de plus maintenant, car Microsoft a annoncé que le jeu arriverait demain sur Xbox Game Pass pour PC.

Si vous n’êtes pas familier avec le titre, le jeu se déroule dans un monde de science-fiction et est un jeu de tir à la troisième personne doté d’un système de progression et d’options d’item pour créer une variété de constructions de classe.

Si vous jouez sur Steam, vous pouvez télécharger un nouveau patch de 4,8 Go pour le jeu qui vous permettra de faire correspondre le jeu avec la version du Microsoft Store, vous permettant ainsi de jouer avec toute personne jouant au jeu sur le lanceur de Microsoft.

Il y a également un effort pour aligner le jeu avec d’autres plates-formes sur Stadia, afin que les joueurs de toutes les plates-formes puissent profiter du jeu ensemble.

Nous espérons également mettre à jour Stadia dans un très proche avenir. Cette mise à jour alignerait Stadia sur toutes les autres plates-formes. Nous améliorons toujours l’expérience de jeu croisé de Stadia, donc le jeu croisé entre Stadia et d’autres plates-formes ne sera mis en ligne qu’avec notre mise à jour de novembre. 2/2 – Outriders (@Outriders) 18 octobre 2021

Le jeu a été initialement lancé le 1er avril pour PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S. Peut-être que maintenant le jeu est disponible sur Xbox Game Pass pour PC, le développeur People Can Fly pourrait enfin commencer à percevoir des redevances pour le projet.

Si vous avez l’intention de vous procurer le jeu maintenant qu’il sera disponible sans frais supplémentaires sur Xbox Game Pass pour PC, vous voudrez peut-être jeter un œil à nos innombrables guides Outriders. Pour un rapide indice, consultez notre liste des meilleurs conseils Outriders qui sont réellement utiles.