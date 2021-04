Outriders atteint 109,5k joueurs simultanés Steam le jour du lancement

Le nouveau jeu de tir IP Outriders est très populaire sur Steam depuis sa sortie hier.

C’est selon SteamCharts, qui montre que le titre affichait un pic de 109553 utilisateurs simultanés sur Steam après son lancement. Au moment de la rédaction de cet article, 56660 personnes jouent au jeu et il possède actuellement le dixième plus grand nombre de joueurs simultanés sur Steam.

Cela vient malgré le mélange habituel de problèmes de serveur et de technologie que les titres avec des éléments en ligne ont tendance à rencontrer à leurs débuts. Fair-play pour l’équipe travaillant sur les Outriders, cependant; ils ont mis un fil sur le subreddit du jeu détaillant tous les problèmes connus avec le jeu et comment ils peuvent être résolus.

Il y a eu beaucoup de vague de fond et d’enthousiasme pour cette nouvelle franchise du développeur People Can Fly et de l’éditeur Square Enix. Une démo pour Outriders a été téléchargée par plus de deux millions de personnes lorsqu’elle a été mise à disposition en mars et les précommandes du jeu ont fait une apparition régulière dans le Steam Top Ten au cours des dernières semaines.

People Can Fly a également mis au point une façon assez amusante de jouer avec les joueurs qui décident de tricher dans le jeu; ceux qui ont été surpris en utilisant des hacks ou des exploits dans la démo – environ 200 joueurs sur deux millions – sont publiquement humiliés avec un filigrane les présentant comme un tricheur.

