Outriders: New Horizon est une extension gratuite majeure qui ajoute quatre nouvelles expéditions, transmogrification et plus

Rappelles toi Cavaliers? Le jeu qui a fait des vagues au lancement pour une longue liste de bonnes raisons (un gameplay amusant !) et de mauvaises (effacement d’inventaire !) ? Eh bien, après que le développeur People Can Fly a annoncé une nouvelle mise à jour plus tôt ce mois-ci, nous la voyons enfin commencer à atterrir sur PC et consoles aujourd’hui – et c’est une bête assez lourde.

Intitulée New Horizon, la mise à jour gratuite massive ajoute quatre nouvelles expéditions, un nouveau système de transmogrification et supprime également les minuteries des expéditions, vous permettant de gagner des récompenses pour vos missions, peu importe le temps qu’elles vous prennent. Joli.

La mise à jour d’aujourd’hui ajoute également « de nombreuses améliorations et mises à jour plus générales au jeu » et intègre de nouveaux skins d’armes, des classes, des compétences et des mods rééquilibrés, et révise le magasin Tiagos Expedition et ses articles de vendeur.

Étant donné que de nombreux joueurs étaient mécontents de la limitation (et de la limitation) de la phase finale, ces nouvelles expéditions devraient être bien reçues.

Est-ce suffisant pour raviver l’intérêt pour le jeu avant sa grande renaissance sur le thème de Worldslayer l’année prochaine ? Nous devrons juste attendre et voir.

Le jeu a été initialement lancé le 1er avril pour PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S, et a récemment atterri sur Xbox Games Pass pour PC. Si cette nouvelle mise à jour vous a tenté de revenir au jeu, vous voudrez peut-être jeter un œil à nos innombrables guides Outriders. Pour un petit indice à la place, consultez notre liste des meilleurs conseils Outriders qui sont réellement utiles.