Outriders on Stadia Review: des problèmes de performances sapent un tireur de looter par ailleurs solide

Peut-être que dans un mois ou deux, les choses iront mieux, mais pour le moment, il est difficile de recommander Outriders sur Stadia à qui que ce soit, et cela n’a rien à voir avec la qualité du jeu lui-même. À la base, Outriders propose une boucle de jeu extrêmement convaincante pleine de pillages et de tirs qui rivalise avec Borderlands avec certaines des classes de personnages les plus inventives et amusantes de ce côté de Destiny. Il y a une campagne complète qui dure plus de 25 heures et une structure de fin de jeu robuste prête et en attente d’être cultivée pour toute sa valeur.

Mais le silence complet de Square Enix et de People Can Fly à propos de l’état obsolète et bogué de la version Stadia plus d’une semaine après le lancement, il est difficile de faire confiance à la prise en charge à long terme du jeu sur la plate-forme cloud de Google, même si elle pourrait éventuellement devenir l’un des meilleurs jeux Stadia avec un peu d’amour et de soutien.

En bout de ligne: J’aime vraiment les Outriders et je pense périodiquement à l’intensité flashy de ses combats tout au long de la journée, mais je ne peux pas recommander la version Stadia du jeu pour le moment de bonne foi. Il y a tout simplement trop de bogues et de problèmes de serveur sans aucune indication du développeur ou de l’éditeur indiquant qu’ils sont intéressés à résoudre les problèmes. Les classes de personnages sont excellentes, la modification des armes est pleine de profondeur et j’ai apprécié l’histoire plus que prévu, alors peut-être qu’une fois que les choses s’amélioreront, ce sera différent, mais pour le moment, la version Stadia d’Outriders est à la limite de la rupture.

Environnements impressionnants et excellents effets de particules sur les capacités Un gameplay satisfaisant avec quatre classes très différentes La boucle de jeu basée sur le butin vous permet de revenir pour plus de Stream Connect fonctionne très bien lorsque vous jouez avec d’autres joueurs Stadia

Des tonnes de bugs, de problèmes de serveur et de déconnexions La version Stadia, plus d’une semaine après le lancement, manque toujours de correctifs et de fonctionnalités Le doublage est horrible avec une écriture visiblement martelée Les missions souffrent d’une structure identique et répétitive

Revue d’Outriders Stadia Gameplay, histoire et présentation

Mes sentiments sur les Outriders n’auraient pas pu fluctuer davantage au cours de la semaine dernière. Au lancement, j’étais déçu après des heures d’indisponibilité et de déconnexions de serveur, pour être accueilli par certaines des écritures les plus maladroites et des doublages que j’avais entendus dans un jeu AAA à gros budget depuis des années. Les choses commencent avec une prémisse très générique «nous devons coloniser une nouvelle planète parce que nous avons détruit la Terre», juste avant que tout ne tourne mal et que vous vous réveilliez du sommeil cryogénique 30 ans plus tard avec des super pouvoirs.

Catégorie Outriders Titre Outriders Développeur Les gens peuvent voler, Virtuos Éditeur Square Enix Genre Jeu de tir à la troisième personne RPG Version révisée Stadia Stadia Pro? Non Temps de jeu 30 heures et plus Joueurs Multijoueur solo et multijoueur coopératif en ligne Cross-play Oui, quand cela fonctionne Date de sortie 1er avril 2021 Prix de lancement 60 $

Il a fallu un certain temps pour devenir réellement intéressant, mais après environ quatre heures, une fois que j’ai débloqué quelques compétences supplémentaires, découvert le modding d’équipement et me suis davantage familiarisé avec le style de jeu intense de course et de pistolet du Trickster, et j’ai commencé à tomber amoureux de la façon dont combat agressif et rapide ressenti.

Le niveau maximal n’est que de 30, mais le système unique de «niveau mondial» évolue rapidement. En fonction de votre succès à tuer des méchants et de votre aptitude à ne pas mourir, vous débloquerez progressivement des niveaux mondiaux plus élevés ou des paramètres de difficulté. Chaque niveau mondial suivant met à l’échelle les ennemis et le butin pour être d’un cran incrémentiel plus élevé que le niveau précédent. Par exemple, si vous jouez au niveau mondial 5, cela signifie que les ennemis seront deux niveaux plus élevés que vous, mais vous permet de piller et d’équiper des armes qui sont également deux niveaux plus élevés que vous, alors que le niveau mondial 6 a des ennemis et des armes trois niveaux plus élevés. que toi.

Source: David Jagneaux / Android Central

Plus d’une semaine après le lancement, la version Stadia d’Outriders manque toujours de fonctionnalités que même la démo gratuite sur d’autres plates-formes possède.

Il y a une poussée et une traction dynamiques qui se produisent lorsque vous devez décider entre risquer l’ennui de rejouer des sections si vous mourez pour l’attrait d’un meilleur équipement ou abaisser le niveau mondial de quelques crans pour traverser une section difficile. Jouer en solo est extrêmement difficile dans Outriders parce que l’IA semble, dans tous les domaines, avoir une précision presque parfaite à tout moment, même d’un terrain de football éloigné – ce qui, je suppose, est la façon dont le jeu implique que vous n’êtes pas censé rester assis. Outriders. Naturellement, il faut un certain temps pour accepter cela et adapter la mémoire musculaire.

Tout dans ce jeu incite à être agressif et à rester mobile. En tant que Trickster, je récupère la santé chaque fois que je tue un ennemi qui est près de moi. Je peux également modifier mes armes pour avoir des fonctionnalités telles que geler les ennemis à proximité lorsque je recharge, me soigner chaque fois que je tire, ou forcer les ennemis à larguer des grenades dès qu’ils meurent pour une vengeance inverse satisfaisante.

Source: David Jagneaux / Android Central

Bien que j’apprécie les Outriders à un niveau fondamental, et qu’il y ait pas mal de choses à aimer quand cela fonctionne, cela ne fonctionne tout simplement pas aussi bien qu’il le devrait. Nous y sommes maintenant, plus d’une semaine après le lancement, et la version Stadia manque toujours de fonctionnalités que même la démo gratuite sur PC, Xbox et PlayStation a obtenue il y a un mois avant le lancement. Vous ne pouvez même pas désactiver le flou de mouvement dans la version Stadia, par exemple.

Pour une analyse plus approfondie du jeu lui-même, consultez notre revue Outriders pour Xbox sur Windows Central. Passons maintenant aux autres différences majeures avec la version Stadia.

Outriders Stadia examine les performances et les fonctionnalités de Stadia

Source: David Jagneaux / Android Central

Au moment d’écrire ces lignes, la version Stadia d’Outriders est toujours v0100, comme mentionné lors du lancement la semaine dernière, sans aucune indication en vue qu’elle changera à court terme. Tous les avis de mise à jour des correctifs ne mentionnent que le PC et les consoles. Il n’y a pas eu un seul tweet, blog de développement ou mise à jour de fil Reddit de la part des développeurs ou des éditeurs qui ont réussi à mentionner des plans pour corriger la version Stadia d’Outriders.

J’ai également remarqué de nombreux problèmes avec les cinématiques avec Outriders sur Stadia et juste des problèmes visuels bizarres. Les vêtements coupaient constamment les modèles de personnages, l’éclairage s’éteignait, tout devient instable de temps en temps et tout semble instable. Il ne semble pas se planter aussi souvent que les gens le signalent sur Xbox et PlayStation, mais ce n’est toujours pas ce que je considère comme prêt pour un accès public.

Depuis le lancement, j’ai eu du mal à trouver des personnes avec qui jouer via le matchmaking et une seule fois, le cross-play fonctionne comme prévu. Si vous avez des amis sur Stadia avec qui jouer, le mode multijoueur ne m’a jamais posé de problèmes de cette façon. En fait, c’est l’un des rares jeux à utiliser réellement la fonction Stream Connect, et cela fonctionne sans problème.

Lorsque vous jouez en coopération avec d’autres joueurs Stadia, Stream Connect vous permet de voir leur écran intégré dans le coin inférieur gauche afin que vous puissiez toujours voir où ils se trouvent, ce qu’ils se battent et s’ils ont des problèmes. Étant donné qu’Outriders n’inclut aucun chat vocal dans le jeu et que tout le monde ne veut pas faire la fête dans Stadia ou parler sur Discord, c’est une fonctionnalité intéressante.

Source: David Jagneaux / Android Central

J’ai essayé de jouer à Outriders avec un contrôleur Stadia sur PC, Chromecast Ultra et mobile, ainsi qu’avec une souris et un clavier sur PC et j’ai trouvé que la configuration de la souris et du clavier était ma préférée. La gestion des stocks est beaucoup plus rapide avec une souris, et il me semblait plus naturel de viser et de tirer pour moi avec une souris plutôt qu’avec un contrôleur. Cela étant dit, il se sentait toujours bien avec un contrôleur, en particulier sur Chromecast, et semblait bien fonctionner lorsqu’il n’y avait pas de problèmes de connexion.

Pour être clair: les problèmes que j’ai rencontrés dans les Outriders sont des problèmes liés au jeu des Outriders lui-même, pas la faute de Stadia. Vous pouvez le dire car le jeu lui-même diminuera la fréquence d’images, le bégaiement et le crash plutôt que la plate-forme et l’interface utilisateur de niveau supérieur de Stadia ayant des problèmes. Après que la version Stadia de Cyberpunk a dépassé les attentes dans tous les domaines et que tous les jeux AAA récents tels que Hitman 3, Madden et FIFA ont eu des lancements florissants, l’état des Outriders sur Stadia est extrêmement décevant.

Les problèmes que j’ai rencontrés dans les Outriders sont des problèmes liés au jeu des Outriders eux-mêmes, pas la faute de Stadia.

Selon un SpeedTest, j’ai une vitesse de téléchargement moyenne de 595 Mbps, une vitesse de téléchargement moyenne de 18 Mbps et un ping moyen de 14 ms sur Comcast XFINITY à ce jour. Google recommande une vitesse de téléchargement d’au moins 10 Mbps pour le streaming 720p, une vitesse de téléchargement de 20 Mbps pour le streaming 1080p et une vitesse de téléchargement d’au moins 35 Mbps pour le streaming 4K.

Personnellement, j’ai choisi de payer un supplément pour avoir des données illimitées sur mon réseau domestique. Mais pour ceux qui n’ont pas cette option, l’utilisation des données est un facteur important pour les jeux Stadia. L’utilisation des données variera bien sûr en fonction de vos paramètres de qualité.

Avis sur Outriders Stadia Devriez-vous l’acheter?

Source: Square Enix

Étant donné le soutien passé de Square Enix à Stadia en tant que plate-forme, avec de gros jeux comme Final Fantasy XV, Octopath Traveler et récemment Dragon Quest XI S fonctionnant tous bien, je pense que les Outriders seront corrigés et corrigés à temps. Cependant, je n’ai aucune idée du temps que cela prendra. De toute évidence, les développeurs donnent la priorité aux plates-formes avec des bases d’utilisateurs plus importantes, telles que PC, Xbox et PlayStation, avec Stadia au bas très éloigné de cette liste.

C’est décevant car cela aurait pu et aurait dû être un gros succès pour Stadia. Les jeux coopératifs AAA à gros budget comme Outriders sortent rarement sur Stadia en même temps que d’autres plates-formes, et il est encore plus rare que ces jeux aient un multijoueur multiplateforme. Une fois qu’Outriders fonctionne comme commercialisé, cela pourrait très bien être génial. Mais dans l’état actuel des choses, c’est trop rugueux sur les bords et inachevé pour obtenir mon approbation sur Stadia.

Outriders sur Stadia

