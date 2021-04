Outriders pour les versions de Stadia avec des tonnes de problèmes de lancement et un jeu croisé interrompu

Outriders est sorti le 1er avril pour Stadia et toutes les autres plates-formes. J’y ai joué moi-même et je suis depuis environ cinq heures – vous pouvez revenir plus tard ce mois-ci pour mon examen complet de la version Stadia. Pour le moment, je m’amuse avec la façon dont le Trickster contrôle, il est donc dommage que le jeu lui-même ait du mal à tous égards, bien plus que les autres jeux Stadia.

Pour commencer, la majorité de la journée de lancement était totalement injouable. Sur le site officiel d’Outriders ‘Status’, les deux ‘Core Components’ et ‘Multiplayer’ étaient marqués comme subissant une « panne partielle » et me déconnectaient fréquemment lorsque j’essayais de faire quoi que ce soit dans le jeu. Même si Outriders peut être joué en solo, vous devez être connecté aux serveurs du jeu à tout moment pour faire quoi que ce soit.

Cela affectait toutes les versions du jeu, mais semble être principalement résolu à ce stade. Le plus gros problème pour Stadia est que la plate-forme cloud de Google est très obsolète: v0100. En regardant la version PC du démo (que Stadia était la seule plate-forme à ne pas recevoir du tout) sur Steam au moment de la rédaction de cet article, il exécute la v1.0.3 du jeu, qui est probablement trois correctifs plus récents que la version de lancement payante sur Stadia. La version de lancement du jeu sur Steam est la v1.0.4. J’ai confirmé que la version Xbox Game Pass est également v1.0.4 selon un ami, mais je n’ai pas été en mesure de vérifier la version en ligne sur PlayStation.

Vous pouvez trouver des informations de dépannage supplémentaires et des conseils pour résoudre les plantages de Square Enix ici, mais ces recommandations sont spécifiques à PS4 / PS5 et comme cette version est plus récente que la version Stadia, elles peuvent ne pas fonctionner ou s’appliquer à votre problème sur Stadia.

Cela conduit évidemment à beaucoup de problèmes pour la version Stadia, mais le plus gros problème de tous est l’absence totale de jeu croisé. Étant donné que Stadia exécute une version différente du jeu, le jeu croisé échoue chaque fois que vous essayez de vous connecter avec un ami. Le matchmaking est apparemment fonctionnel sur Stadia, mais la seule fois que je l’ai essayé, je me suis déconnecté après avoir accepté le match et je n’ai tout simplement pas réessayé.

Il y a un fil Reddit de problèmes de lancement où Square Enix suit les bogues connus et il a un sous-fil Stadia spécifique, mais vous pouvez trouver beaucoup plus de comptes de personnes dans d’autres threads du sous-répertoire Outriders. Pour moi personnellement, j’ai connu des déconnexions fréquentes toute la journée, mais elles se sont atténuées à mesure que la nuit tombait. J’ai eu plusieurs cinématiques avec des problèmes comme celui-ci où des vêtements flops et des clips, des coupures d’éclairage, des lignes de voix off se répètent, la synchronisation labiale n’est pas synchronisée, et plus encore. Sans oublier que la version Stadia est dépourvue de presque tous les paramètres visuels autres que le réglage de la luminosité ou le choix de donner la priorité au framerate ou à la résolution. Vous ne pouvez rien régler d’autre du tout.

Le plus gros problème que j’ai rencontré était une zone surexposée et délavée par des néons brillants (photo ci-dessus). Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé, mais c’était littéralement pénible à regarder et j’ai dû redémarrer le jeu pour le réparer. Heureusement, cela ne s’est produit qu’une seule fois.

Malgré tout le flack Cyberpunk 2077 pris sur d’autres plates-formes pour ses problèmes de performances, il a fonctionné comme un rêve sur Stadia par rapport à cela. La version Stadia de ce jeu est sans doute la meilleure façon de jouer et les lancements récents comme Hitman 3, Madden et FIFA se sont tous déroulés sans accroc sur Stadia. Relativement parlant, il est décevant de voir un grand jeu AAA multiplateforme multiplateforme qui frappe toutes les plates-formes en même temps souffrir autant sur Stadia en comparaison – en particulier pendant un week-end de vacances – alors espérons que People Can Fly et Square Enix le trient rapidement.