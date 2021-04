Outriders pour PS4 et PS5: bogues connus et problèmes de lancement, et comment les résoudre

Le jeu de tir de science-fiction de Square Enix et People Can Fly Outriders est sorti sur PS4 et PS5, avec une démo toujours disponible au téléchargement (une démo assez longue, en plus). Si vous avez sauté dans le dernier titre – qui se trouve également être gratuit via Xbox Game Pass – vous avez peut-être déjà rencontré des problèmes. Bien qu’aucun jeu ne soit sans défauts – en particulier celui qui repose sur des serveurs – il convient de les noter tout de même afin que les développeurs puissent se mettre au travail pour les corriger.

Nous avons compilé une liste des principaux problèmes que les gens rencontrent, y compris les solutions de contournement que les gens ont trouvées jusqu’à présent.

Outriders Bugs connus et comment les corriger

La lecture croisée PS5 et PS4 se déconnecte du PC

L’un des plus gros problèmes que les joueurs signalent actuellement sont les déconnexions fréquentes lors de la tentative de jeu croisé entre console et PC. Apparemment, il y avait une désynchronisation entre le PC et le code de la console qui entraînait une discordance backend qui expulserait les joueurs s’ils étaient dans une partie multijoueur. Le studio est conscient du problème et travaille sur un correctif, mais malheureusement, le correctif ne viendra pas aujourd’hui et il n’a pas d’ETA dessus. Rassurez-vous, cependant, c’est une priorité pour People Can Fly.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que cela affecte le jeu croisé entre les joueurs PS4 / PS5 et PC, vous pouvez toujours jouer entre PlayStation et Xbox très bien. En attendant, la correspondance automatique entre les consoles et le PC a été désactivée.

Le serveur se déconnecte

Vous rencontrez peut-être des déconnexions intermittentes du serveur, ce qui est courant pour un jeu en ligne pendant sa fenêtre de lancement. People Can Fly a déjà identifié un coupable derrière le problème et mis en œuvre un correctif, mais cela ne signifie pas que d’autres n’apparaîtront pas à mesure que les gens afflueront vers les serveurs.

La seule façon de résoudre ce problème? Vous avez juste besoin d’attendre – même si vous pouvez toujours essayer de dépanner votre connexion Internet sur PS5 si vous pensez que le problème est de votre côté.

Le jeu plante

Publier: Les joueurs ont également signalé que leurs jeux continuent de planter sur PS5 et PS4.

Réparer: Dans ce cas, le correctif peut être aussi simple que de vérifier le jeu pour les mises à jour et de s’assurer que le correctif du premier jour est téléchargé.

Publier: Dans un cas spécifique, Square Enix a été mis au courant d’un crash qui se produit lorsque les joueurs remettent la quête parallèle « A Bad Day » pour leur récompense. En fin de compte, cet accident semble être lié au fait que l’équipement des Hell’s Rangers était dans votre inventaire à ce moment-là.

Réparer: Pour résoudre ce problème, placez vos objets Hell’s Rangers dans votre réserve avant de terminer la quête. Vous pouvez les retirer et les équiper une fois que vous avez reçu la récompense. Certains joueurs ont également noté que le fait d’avoir des légendaires pourrait également être à l’origine de ce crash, alors ajoutez-les également à votre réserve si cela continue de se produire.

Publier: Des accidents lors de l’expédition «Mountain Outpost» ont été signalés mais sont peu fréquents.

Réparer: Square Enix examine le problème mais n’offre aucune solution pour le moment, car cela semble se produire au hasard.

Coincé à connecté

Publier: Quiconque saute dans les Outriders peut se retrouver dans une boucle infinie « signée » sans aucun moyen d’accéder au jeu complet. Cela semble affecter les utilisateurs PS4 et PS5 plus souvent que les autres systèmes.

Réparer: Fermer le jeu et le redémarrer entièrement devrait faire l’affaire, même si certains ont même signalé que le simple fait d’attendre plusieurs minutes vous fera passer le chargement « infini ».

L’interface utilisateur / HUD disparaît

Bien que vous puissiez activer et désactiver le HUD dans les paramètres du jeu, les joueurs ont constaté qu’il ne s’affiche parfois pas même lorsqu’il est activé. Retournez dans le lobby du jeu et rechargez le jeu pour essayer de résoudre ce problème. Ossorin, utilisateur de Reddit, a également donné sa solution de contournement qui semble avoir fonctionné pour plusieurs personnes:

Dans le hall, désactivez toutes les options d’interface. Entrez dans le jeu. Activez les options d’interface dans le jeu.

Lingettes d’inventaire

C’est peut-être le pire de tous. On ne sait pas pourquoi cela se produit et il n’y a actuellement aucun correctif ou solution de contournement en place, mais vous pouvez perdre au hasard vos objets durement gagnés. People Can Fly est à nouveau conscient du problème et travaille avec diligence pour le résoudre. On ne sait pas si les éléments effacés sont perdus à jamais ou s’il existe un moyen de les restaurer à l’avenir.

Quels problèmes avez-vous rencontrés?

Avez-vous rencontré d’autres problèmes? Ce n’est pas une liste exhaustive, mais ce sont les plus urgents que nous ayons vu les joueurs rapporter. Pour une liste complète des bogues et des problèmes, vous pouvez suivre ce fil Reddit.

Beaucoup de gens ont déjà fait l’éloge du jeu, alors j’espère que lorsque ces correctifs seront en place, il pourra gagner une place parmi les meilleurs jeux PS5 du moment.

Coopérative

Outriders

Bienvenue dans le monde d’Enoch

Équipez-vous et utilisez vos capacités surnaturelles pour éliminer toutes les menaces sur votre chemin – extraterrestres et humains. Faites équipe avec des amis ou partez en solo pour sauver l’humanité alors qu’elle tente de recommencer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.