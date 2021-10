Outriders pour Stadia mis à jour pour être en ligne avec les autres versions après des mois

Square Enix a annoncé que la version Stadia de son RPG d’action à la troisième personne Outriders a été mise à jour pour être presque à parité avec les versions PC et console.

Le tireur de looter du développeur People Can Fly n’avait pas reçu de mises à jour majeures sur le service de jeux en streaming de Google depuis son lancement en avril dernier. Le jeu a été initialement lancé sur Stadia avec une version obsolète par rapport aux autres plates-formes, une liste géante de bugs et un jeu multiplateforme interrompu. Outriders sur Stadia a finalement été corrigé pour correspondre aux homologues PC et console, mais n’a pas continué à recevoir des mises à jour et le jeu multiplateforme est resté désactivé.

L’éditeur a déclaré sur le compte Twitter officiel d’Outriders que le jeu avait été mis à jour sur Stadia et était désormais « conforme à toutes les autres plateformes ». Hoewver, le jeu multiplateforme entre Stadia et d’autres plates-formes est toujours en cours d’amélioration et sera mis en ligne avec la mise à jour de novembre. Aucune information n’a été annoncée par les studios si la version Stadia continuerait à bénéficier du support après la mise à jour de novembre.

Alors que Outriders offrait des visuels impressionnants et un gameplay satisfaisant, ses performances épouvantables et le manque de mises à jour continues l’ont empêché d’être l’un des meilleurs jeux Stadia.