Outriders reçoit une grosse mise à jour gratuite, et nous allons la voir lundi

Ça fait un moment depuis Cavaliers était dans les nouvelles, mais le développeur People Can Fly a apparemment travaillé tranquillement sur quelque chose de grand, dont nous allons avoir un premier aperçu la semaine prochaine. Le studio a annoncé qu’il hébergeait un livestream pour présenter la prochaine mise à jour majeure du jeu.

Le développeur n’a pas dit quel contenu nous pouvons attendre de la mise à jour gratuite, ni même indiquer quand elle sera publiée. Mais nous aurons certainement des réponses le lundi 15 novembre, lorsque l’Outriders Broadcast reviendra.

Comme toujours, vous pourrez suivre sur Twitch. L’émission est diffusée à 9h PT, 12h HE, 17h Royaume-Uni.

Outriders a connu un lancement difficile, mais People Can Fly a amélioré l’équilibre, le butin, la connectivité et l’état technique général du jeu dans les correctifs. Le principal point d’achoppement pour la plupart des joueurs était à quel point la phase finale est limitée (et limitative), donc j’espère que cela sera abordé dans le flux de la semaine prochaine.

Bien que Outriders se soit lancé dans le Xbox Game Pass, le jeu vient tout juste de rejoindre la gamme PC Game Pass.