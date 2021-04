Outsports étouffe ADF dans la haine après que le juge ait rejeté le costume transgenre ⋆ .

Un juge fédéral du Connecticut a rejeté dimanche un procès intenté par l’Alliance Defending Freedom contre la politique de l’État autorisant les garçons à s’immiscer dans le sport des filles. SB Nation Outsports ne pouvait contenir son mépris pour le groupe de liberté religieuse chrétienne «haineux» représentant des plaignantes contre de fausses filles.

En réponse à la décision du juge de rejeter sa plainte, le “Le groupe de droit chrétien extrémiste anti-LGBTQ a promis de faire appel ». Dawn Ennis d’Outsports a écrit sur ADF. Le lien dans la phrase précédente dirige les téléspectateurs vers la liste haineuse et discréditée du Southern Poverty Law Center des soi-disant «groupes haineux».

Les sports extérieurs ont continué avec leur propre campagne de haine:

“ Malheureusement, ce tribunal a choisi d’ignorer les expériences démoralisantes de nos clients de perdre face à des coureurs masculins ”, a déclaré Christiana Holcomb, conseillère juridique de l’ADF dans le groupe haineux déclaration en ligne, qui trompe deux femmes trans noires nommées dans le costume – d’anciennes athlètes du secondaire Terry Miller et Andraya Yearwood – en les désignant à plusieurs reprises comme des hommes. “

Ennis a également attaqué ADF pour ne pas avoir repris la victoire de la plaignante Chelsea Mitchell sur Miller et Yearwood dans les neuf jours suivant son procès en 2020. Ces garçons ont clairement plongé dans cette course, tentant de saboter le procès contre la politique du Connecticut. Ils n’ont plus jamais perdu contre Mitchell après cette tentative voilée de réfuter leurs avantages physiques sur leurs rivales.

Ennis était tellement préoccupée par sa haine pour l’ADF qu’elle a négligé de mentionner la raison pour laquelle le juge de district américain Robert Chatigny avait rejeté le procès. The Hill a rapporté qu’il avait jugé la question théorique parce que les deux étudiants transgenres identifiés dans le procès étaient diplômés du lycée. Le juge a déclaré:

«J’en conclus que la demande d’enjoindre l’application de la politique de l’ACIC est devenue sans objet en raison de la remise des diplômes de Yearwood et Miller, dont la participation à la piste des filles a donné l’impulsion à cette action.

Outsports a publié une déclaration trompeuse du ACLU, qui représentait les deux garçons qui dominaient les courses de sprint au lycée dans le Connecticut, affirmant que la décision du tribunal était fondée sur le mérite.

«C’est une bonne nouvelle pour les étudiants transgenres du Connecticut et de tout le pays», l’avocat de l’ACLU, Joshua Block mentionné. «La décision d’aujourd’hui montre que permettre aux étudiants transgenres de participer pleinement à l’école – y compris les sports – est conforme à la loi fédérale existante. C’est encore un autre signe que les législateurs qui attaquent les jeunes trans dans les États du pays n’ont aucun fondement juridique pour leurs revendications. Quand Andraya et Terry se sont présentés au lycée, ils faisaient partie des équipes de filles parce que ce sont des filles… »

Mitchell a exprimé le sentiment qu’un enfant peut clairement voir s’il n’est pas aveuglé par l’agenda LGBT. «Il est décourageant que le tribunal ait décidé de rejeter mon droit de concourir sur un pied d’égalité», a-t-elle déclaré. «La décision d’aujourd’hui ne tient pas compte des avantages physiques que les athlètes masculins ont sur les athlètes féminines. Les athlètes féminines comme moi devraient avoir la possibilité d’exceller et de concourir équitablement. Aucune fille ne devrait avoir à s’installer dans ses starting-blocks en sachant que, peu importe à quel point elle travaille, elle n’a pas une chance de remporter la victoire.

La plaignante Selina Soule (vue sur la photo ci-dessus lors de la conférence de presse de 2020) a déclaré qu’elle ne voulait pas que d’autres filles éprouvent la douleur et le chagrin de perdre face à des garçons avec des avantages physiques injustes. Alanna Smith, la fille du lanceur de baseball Lee Smith du Temple de la renommée, a qualifié le licenciement du tribunal de «décourageant».

Ennis a déclaré que l’écriture manuscrite du rejet de la plainte par le juge était sur le mur après que le président Joe Biden a annulé le soutien de l’administration Trump.

L’Alliance Defending Freedom a promis de faire appel du licenciement.