Ouvert à discuter des lois agricoles avec des agriculteurs agités, le gouvernement déclare à Lok Sabha

in

Le ministre a également exclu tout plan d’indemnisation pour les familles des agriculteurs décédés lors du mouvement.

Le gouvernement s’est abstenu mardi de donner une réponse catégorique à une question du Parlement quant à savoir s’il envisageait d’abroger les lois agricoles dans un proche avenir. Il a cependant déclaré à Lok Sabha qu’ils « resteraient ouverts » à des discussions avec des agriculteurs agités pour résoudre le problème.

Le 8 juillet, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar avait déclaré que le Centre n’abrogerait pas les trois lois agricoles tant qu’il était prêt à s’entretenir avec les agriculteurs agités sur les dispositions des lois.

Dans des réponses écrites à plusieurs questions liées à la protestation des agriculteurs, Tomar a déclaré : « Certains syndicats d’agriculteurs ont protesté contre les lois agricoles nouvellement promulguées et les principales demandes d’agitation des syndicats d’agriculteurs concernant les trois lois agricoles étaient pour leur abrogation. Divers efforts ont été déployés par le gouvernement pour mettre fin aux manifestations. Cependant, les syndicats d’agriculteurs n’ont jamais accepté de discuter sauf la demande d’abrogation. »

Tomar a ajouté que “le gouvernement est toujours ouvert à la discussion avec le syndicat des agriculteurs et restera ouvert à la discussion avec les agriculteurs agités pour résoudre le problème”.

Énumérant les détails des discussions tenues avec les agriculteurs jusqu’au 22 janvier, le ministre a déclaré que le gouvernement avait tenu 11 cycles de négociations avec des syndicats d’agriculteurs agités pour résoudre les problèmes.

« Le gouvernement s’est engagé dans des discussions sérieuses, sensibles et actives avec les syndicats d’agriculteurs pour résoudre les problèmes. Au cours de diverses séries de discussions, le gouvernement a continuellement demandé aux syndicats de discuter des dispositions des lois agricoles, de sorte que s’il y a une objection à une disposition, l’avancement peut être fait vers une résolution de celles-ci », a déclaré Tomar.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent à différents points frontaliers de Delhi depuis près de huit mois pour exiger l’abrogation des trois lois litigieuses et pour garantir un mécanisme de prix de soutien minimum (MSP) légalement garanti. En janvier, la Cour suprême a suspendu l’application des trois lois jusqu’à nouvel ordre. Un comité mis en place par la cour suprême a depuis soumis son rapport.

Dans une question distincte de savoir si le gouvernement est conscient que de nombreux agriculteurs agités sont morts ou sont tombés malades pendant le mouvement, Tomar a déclaré : « Le gouvernement de l’Inde n’a pas un tel bilan. Cependant, le gouvernement, lors d’une discussion avec le syndicat des agriculteurs, leur a demandé que les enfants et les personnes âgées, en particulier les femmes, soient autorisés à rentrer chez eux compte tenu du froid et de la situation de Covid-19. »

Le ministre a également exclu tout plan d’indemnisation pour les familles des agriculteurs décédés lors du mouvement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.