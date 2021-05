Ouverture à chaud de la Fashion Week australienne – WWD

SYDNEY – Grâce à une poussée soudaine de COVID-19 et à un verrouillage instantané à Melbourne la semaine dernière, la première chose à saluer les délégués de l’Afterpay Australian Fashion Week à leur arrivée au site Carriageworks de Sydney lundi matin sera un contrôle de température obligatoire.

Le prochain ordre du jour sera une cérémonie de tabagisme autochtone vieille de 60 000 ans – une première pour l’événement.

Interprété à l’intérieur d’un cercle de sable rose fluorescent par des membres de la Muggera Dance Company, tenant des branches de feuilles d’eucalyptus fumantes, «Welcome to Country» du lundi matin sera accompagné des paroles du propriétaire traditionnel local Matthew Doyle pour souhaiter la bienvenue à la délégation dans le pays de Gadigal; Le MC autochtone Jarron Andy; un joueur de didgeridoo et quatre nouveaux visages de mannequins autochtones qui ont été signés à IMG Models au cours des 12 derniers mois, ces derniers portant des pièces conçues par des Autochtones de la prochaine exposition Eucalyptusdom au Powerhouse Museum de Sydney.

Welcome to Country était pratiqué dans les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres pendant des milliers d’années avant la colonisation britannique en 1788, en tant que protocole traditionnel par lequel un peuple autochtone demandait l’autorisation d’entrer sur les terres d’un autre peuple.

La performance a été produite et organisée par First Nations Fashion and Design, une voix nationale représentant les créatifs autochtones et insulaires du détroit de Torres.

Il lancera la vitrine des collections Resort 2022 d’AAFW, qui mettra en vedette 97 marques de mode australiennes et néo-zélandaises – dont près de 90% présentent des défilés physiques. Ils comprennent plus d’une douzaine de designers autochtones dans deux vitrines distinctes sur les podiums et via des salles d’exposition sur place et virtuelles, cette dernière en partenariat avec Ordre.com. Le programme AAFW: The Talks comprend également une table ronde sur le secteur en plein essor de la mode des Premières Nations.

Annulé l’année dernière en raison de COVID, l’événement de cette année a été repoussé de plusieurs semaines par rapport à son créneau horaire habituel pour permettre aux créateurs encore en convalescence de la pandémie de préparer leurs collections. Par pure coïncidence, l’événement tombe cette année à l’occasion de la Semaine de la réconciliation nationale, une célébration annuelle de l’histoire et de la culture autochtones australiennes, qui vise à favoriser les discussions de réconciliation avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, qui représentent 3,3% de la population australienne de 25 millions d’habitants.

«C’est comme si les ancêtres l’avaient planifié pour nous sans même que nous y réfléchissions», a déclaré le directeur général de FNFD, Teagan Cowlishaw, à WWD lors de la répétition Welcome to Country de dimanche, du moment coïncident des deux événements.

Elle a ajouté: “Vous n’auriez pas pu mieux le chronométrer, c’est juste une belle fusion.”