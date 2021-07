Ouverture de la première usine européenne de recyclage du polystyrène issu des démolitions

07/11/2021 à 09h30 CEST

Le recyclage du polystyrène issu des démolitions de bâtiments sera désormais plus facile en Europe, suite à l’ouverture aux Pays-Bas de la première usine du continent spécialisée dans cette tâche.

Le polystyrène expansé (EPS) est une sorte de mousse plastique largement utilisée dans la construction comme isolant thermique ou acoustique en raison de sa grande capacité à résister à l’humidité, au vieillissement ou à l’action des micro-organismes qui provoquent la putréfaction des matériaux.

Sa composition est à base d’environ 2% de polystyrène et 98% d’air, et ce sont précisément ces cavités qui en font un bon matériau d’isolation pour les bâtiments. En raison de sa légèreté, il est également utilisé dans l’emballage, l’emballage et l’emballage de toutes sortes de produits. Un exemple de ceci sont les plateaux de polystyrène blancs fréquents qui sont utilisés pour conserver les aliments.

Cette faible proportion de polystyrène qui compose le PSE est un plastique 100% recyclable, même si cela a toujours été un processus très complexe puisqu’il doit être séparé du reste des déchets de construction, comme le ciment, lorsqu’il est retiré lors des processus de démolition. .

De plus, le procédé très chimique nécessaire à la fabrication du polystyrène expansé est, en lui-même, un grand handicap pour pouvoir recycler ce matériau.

L’EPS est obtenu à partir de petites “boules & rdquor; de polystyrène qui sont soumis à des températures élevées afin que ces billes se dilatent – car elles contiennent du pentane, un agent gonflant.

Après avoir laissé refroidir, de l’air est introduit dans les interstices générés à l’intérieur, puis ils passent à nouveau à travers de la vapeur afin que les billes soient soudées entre elles.

Nouvelle usine aux Pays-Bas pour recycler le polystyrène

A partir de cette semaine, l’usine PolyStyreneLoop, inaugurée il y a quelques jours à Terneuzen, aux Pays-Bas, prendra en charge cette usine dans laquelle les additifs et impuretés typiques du ciment seront éliminés en toute sécurité afin de recycler le polystyrène expansé et aussi l’extrudé (XPS), avec une composition différente mais aussi avec une grande capacité d’isolation.

Il s’agit de la première installation du genre à travers le continent, il a donc été considéré comme une « étape importante pour le recyclage des plastiques & rdquor ; en Europe.

En fait, son co-directeur, Lein Tange, l’a défini comme « un pas de plus & rdquor; fermer le cycle de recyclage du PSE sur le sol européen et s’orienter vers le concept d’économie circulaire également dans le domaine de la construction.

L’idée est simple : recycler la mousse de polystyrène issue de la construction et des démolitions en de nouveaux matériaux isolants utilisés sur place.

Le PolyStyreneLoop collectera et recyclera les déchets de démolition d’autres pays en un nouveau matériau isolant de haute qualité. L’additif résultant et d’autres types d’impuretés, tels que le ciment, seront éliminés “en toute sécurité, tandis que le précieux brome est récupéré”, précise l’entreprise.

Capacité de recycler 3 300 tonnes par an

L’usine a la capacité de recycler 3 300 tonnes de déchets de démolition par an, permettant ainsi aux mousses de polystyrène d’être « pleinement intégrées dans l’économie circulaire ».

« J’espère que cette nouvelle usine contribuera à une rénovation de bâtiment plus durable », a déclaré le maire de Terneuzen, Erik van Merrienboer, lors de l’ouverture officielle de l’usine.

Pour la secrétaire d’État néerlandaise aux infrastructures et à la gestion de l’eau, Stientje van Veldhoven, cette usine est « un atout pour les Pays-Bas et l’Europe » et est un « bel exemple de création de valeur » et « un modèle économique qui mérite d’être propagé, et que ce sera ».

La structure juridique de PolyStyreneLoop est également unique. Ses membres comprennent plus de 70 représentants de l’industrie de toute la chaîne de valeur du polystyrène, y compris les producteurs de matières premières, les fabricants, les fournisseurs d’additifs, les transformateurs et les recycleurs, ainsi que l’EUMEPS, l’association et la voix des fabricants européens de polystyrène expansé. .

Représentant l’industrie espagnole, l’Anape (Association nationale du polystyrène expansé) est membre de la coopérative PolyStyreneLoop qui a été formée avec le soutien du programme LIFE de l’Union européenne.

Site coopératif PolyStyreneLoop : https://polystyreneloop.eu/

