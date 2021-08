Ouverture de la saison des moins de 19 ans du Bayern Munich avec une victoire 4-1 sur Fribourg

in

Le Bayern Munich U-19 a ouvert la saison A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest avec une victoire 4-1 sur Fribourg. Après une première mi-temps sans but, le Bayern a pris en sandwich un but de Fribourg avec deux buts de chaque côté pour donner au nouvel entraîneur-chef Danny Galm une victoire lors du premier match.

La seule véritable opportunité de la première mi-temps est venue quand Arijon Ibrahimovic a trouvé Nick Salihamidzic, mais son tir a claqué sur le poteau. Grant-Leon Mamedova a marqué le premier but du Bayern à la 54e minute. Yusuf Kabadayi a doublé l’avance du Bayern à la 70e minute, mais Leorat Bega en a retiré un pour Fribourg à la 80e minute.

Cependant, le Bayern reprendrait rapidement le contrôle et mettrait le match à l’écart. Mamin Sanyang a été renversé à la 83e minute et Mamedova a transformé le penalty. Puis, dans la quatrième minute des arrêts de jeu, Frans Krätzig a scellé la victoire 4-1 avec un but.

Bayern XI : Hülsmann – Janitzek – Denk – Wenig (78. Krätzig) – Salihamidzic´ – Pavlovic – Kabadayi (78. Jonathans) – Ibrahimovic (90. Neziri) – Brekner – Mamedova – Wanner (60. Sanyang)

Il y a évidemment une énorme égalité avec trois points après une journée de match, mais c’est toujours agréable de commencer la Bundesliga avec une victoire. Le prochain match du Bayern aura lieu le samedi 21 août contre le club partenaire SSV Ulm.