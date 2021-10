Ouverture de l’Echo Lounge & Music Hall à Dallas – Programme à venir

Live Nation et les Dallas Mavericks de Mark Cuban se sont associés pour créer un club d’une capacité de 1 000 places appelé The Echo Lounge & Music Hall.

« L’Echo Lounge & Music Hall sera un nouveau lieu formidable pour les artistes qui pourront jouer à Dallas », a déclaré Michael Rapino, PDG de Live Nation. « Il y a beaucoup d’opportunités d’apporter plus de concerts dans la ville, et nous apprécions vraiment le partenariat de la ville natale avec Mark Cuban et les Mavericks dans la création de cet espace. »

L’Echo Lounge & Music Hall a récemment terminé la construction. Il ouvrira ses portes en novembre avec plus de 19 artistes déjà programmés pour se produire dans la nouvelle salle de concert. Les billets pour ces spectacles sont disponibles à la vente sur LiveNation.com.

La salle de concert est située dans le quartier animé du Design District et a été réinventée comme un espace pour des spectacles épiques. Le lieu dispose d’une salle de musique principale, d’un salon et d’un patio extérieur. Des expériences VIP sont également disponibles, y compris une entrée privée, l’accès au Club VIP, un service de conciergerie personnel, et plus encore. L’Echo Lounge peut également être loué comme espace privé.

« Je suis très heureux de l’ouverture de l’Echo Lounge & Music Hall », déclare Mark Cuban. « Cela amène le Design District à un niveau supérieur dans son évolution vers une destination de divertissement. Et, avec la fin du tunnel entre le côté American Airlines Center et le côté Design District de l’autoroute, ce sera un endroit passionnant après le match pour s’amuser et voir des spectacles en direct.

La programmation de l’ouverture officielle de l’Echo Lounge & Music Hall

novembre

1er novembre – KXT 91.7 présente Mayer Hawthorne avec India Shawn3 novembre – Jeremy Zucker avec Del Water Gap6 novembre – Madison Beer avec Maggie Lindemann et Audriix10 novembre – Sleepy Hallow avec Eli Fross12 novembre – 100 gecs avec Underscores13 novembre – Une soirée avec Goose19 novembre – Cory et les Wongnotes ft. Antwaun Stanley28 novembre – CloZee avec Of The Trees et Tripp St.

décembre

3 décembre – Boombox Cartel avec Great Dane, Rossy et Suahn16 décembre – Pink Sweat$ avec Kirby et Bren Joy17 décembre – The Glitch Mob + edIT18 décembre – The Aces avec The Beaches et Sawyer

2022

9 janvier – Mother Mother18 février – Codes de triche avec les élèves du parti et Zack Martino9 mars – Fletcher11 mars – Eric Nam23 mars – Tate McRae25 mars – Entrez Shikari avec Wargasm18 avril – Ashe