Ouverture de l’ETF NFO d’Axis Healthcare le 30 avril 2021 – Vérifiez à qui cela convient

Axis Mutual Fund a annoncé le lancement de son nouveau fonds, «Axis Healthcare ETF». Les nouvelles offres de fonds (NFO), qui ouvriront le vendredi 30 avril, permettront l’accès aux investisseurs du secteur de la santé dans un fonds négocié en bourse bien emballé et seront gérés par Jinesh Gopani, Head – Equity, Axis AMC. Un secteur qui a émergé pendant la pandémie de coronavirus en cours est celui des produits pharmaceutiques, y compris les services de santé qu’il apporte. Pour les investisseurs souhaitant s’exposer à ce segment, la voie des ETF peut s’avérer utile.

La nouvelle offre de fonds convient aux investisseurs qui recherchent une solution de création de richesse à long terme grâce à une exposition sectorielle ciblée au secteur de la santé et qui cherchent à suivre les rendements en investissant dans un panier d’actions de l’indice NIFTY Healthcare dans le but d’obtenir des rendements de la valeur indiquée. indice.

L’indice NIFTY Healthcare est un créateur de richesse à long terme. Il comprend les 20 plus grandes entreprises axées sur la santé en termes de capitalisation boursière flottante et a la capacité de s’exposer sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la santé, y compris les hôpitaux, les acteurs du diagnostic, les fabricants pharmaceutiques et les acteurs de la R&D. L’industrie de la santé en Inde a acquis une reconnaissance mondiale pour ses capacités et sa solide base de connaissances et possède un fort potentiel de croissance continue.

L’investissement passif en Inde a pris de l’ampleur, que ce soit par le biais de fonds indiciels ou de fonds négociés en bourse. Il s’agit d’une stratégie d’investissement à faible friction qui suit le plus fidèlement possible un indice spécifique. L’approche passive de réplication de l’indice de référence conduit également à un portefeuille stable avec une rotation limitée.

En plus d’être rentables, les ETF permettent aux investisseurs d’investir à des prix en temps réel par opposition au prix de fin de journée par fonds sectoriels. Il protège leurs investissements des entrées et sorties des investisseurs à court terme. En outre, les ETF sont les mieux adaptés pour gagner des performances liées aux classes d’actifs et sont vantés comme l’un des outils les plus flexibles pour obtenir une exposition instantanée aux marchés, équitisant ainsi les liquidités.

Points forts

Un fonds négocié en bourse à capital variable répliquant l’indice NIFTY Healthcare Le fonds offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans les plus grandes sociétés de soins de santé en Inde à leur propre rythme, car il leur donne toutes une exposition dans un fonds négocié en bourse parfaitement emballé. . 5000 et en multiples de Rs.1 par la suite Indice de référence: Nifty Healthcare TRI Index Date NFO: 30 avril 2021 au 10 mai 2021

Lors du lancement du NFO, Chandresh Kumar Nigam, directeur général et PDG d’Axis AMC, a déclaré: «En tant que société de financement responsable, nous voulons développer, introduire et fournir les produits qui sont pertinents dans le contexte actuel ainsi que sur le long terme. . En conséquence, nous reconnaissons la nécessité d’offrir aux investisseurs un choix de stratégies comprenant des produits passifs robustes. Notre stratégie ETF repose sur l’offre de produits hautement innovants et pourtant fiables à nos investisseurs cibles et nous avons déjà assisté à un certain nombre de lancements dans ce domaine au cours de l’année dernière. Le lancement d’Axis Healthcare ETF continue de faire progresser nos efforts visant à développer notre suite de produits passifs au fil du temps et à atteindre notre objectif d’être le gestionnaire préféré des investisseurs sur l’ensemble du spectre des produits actifs et passifs.

