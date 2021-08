Ouverture de l’exposition Bill Cunningham pendant la Fashion Week de New York – WWD

Après une ouverture réussie à New York, Los Angeles et Chicago, le cinéaste débutant Mark Bozek se préparait à déployer son documentaire sur le légendaire défunt photographe Bill Cunningham à l’échelle nationale en mars 2020. Puis la pandémie a frappé et le déploiement n’a jamais eu lieu.

Maintenant, Bozek donne une nouvelle vie à son documentaire à travers une exposition immersive, « Experience the Times of Bill Cunningham », qui sera présentée au Seaport de New York pendant huit semaines à partir du 12 septembre, coïncidant avec la Fashion Week de New York.

“Plutôt que de simplement faire du film un joli générique ou quelque chose au bas d’un algorithme sur un service de vidéo en streaming, j’ai décidé de reprendre les droits et de trouver un moyen de le garder dans l’air du temps, si vous voulez, du monde de la mode. J’ai donc eu cette idée pour cette expérience », a déclaré Bozek à WWD.

“Je voulais faire quelque chose qui raconte comment Bill a vécu toute sa vie, c’est-à-dire la découverte et la découverte de nouvelles choses, de nouveaux talents, de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de nouveaux lieux.”

Répartie sur deux histoires dans un ancien vaisseau amiral d’Abercrombie & Fitch, l’exposition présentera des reproductions à grande échelle des photos, des interviews vidéo et audio les plus emblématiques de Cunningham, ainsi que des artefacts comme l’emblématique vélo Biria de Cunningham et ses vestes bleues de l’ouvrier français.

Les visiteurs auront également la possibilité de poser sur un passage piéton simulé de la ville où Cunningham a pris plusieurs de ses photographies, ou de s’asseoir sur un banc fait de caisses de lait et d’un matelas en mousse ; un clin d’œil au lit du photographe dans son studio de Carnegie Hall. Ailleurs, il y aura un escalier où les tenues des invités seront transformées numériquement.

“C’est différent et c’est unique et c’est tellement à propos de ce qu’était Bill et de cette curiosité incessante de découvrir des choses qui n’ont jamais été faites auparavant”, a ajouté Bozek. “Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’ouverture, je suis incroyablement excité.”

Le documentaire, « The Times of Bill Cunningham », sera diffusé simultanément à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de la nouvelle société de Bozek, Live Rocket.

Cunningham a photographié des gens ordinaires, ainsi que des célébrités telles que Jacqueline Kennedy Onassis, Anna Wintour et Andy Warhol dans les rues de Manhattan, ainsi que lors de défilés de mode et d’événements mondains, pendant plus de six décennies.

