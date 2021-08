Ouverture de l’introduction en bourse d’Aptus Value Housing Finance : faible prime du marché gris ; faut-il s’abonner ?

L’introduction en bourse d’Aptus Value Housing Finance restera ouverte aux souscriptions jusqu’à jeudi.

Aptus Value Housing Finance Rs 2 780,05 crore IPO a ouvert aux souscriptions mardi, à une fourchette de prix de Rs 346 à 353 par action. Lundi, Aptus Value Housing Finance a levé 834 crores de roupies auprès d’investisseurs clés. La société a alloué 2,36 crores d’actions de participation à Rs 353 chacune, agrégeant la taille de la transaction à Rs 834 crore. Nomura, Copthall Mauritius Investment, Steadview Capital Mauritius, Elara India Opportunities Fund, Edelweiss Mutual Fund (MF) Axis MF et DSP MF, entre autres, ont participé au livre d’ancrage. Sur le marché primaire, les actions Aptus Value Housing Finance cotaient à une prime de Rs 22. Les actions Aptus Value Housing Finance se négociaient à Rs 375, une prime de plus de 6%, par rapport au prix de l’introduction en bourse. Lors de l’inscription, Aptus Value Housing rejoindra ses pairs Aavas Financiers Limited.

Si vous souscrivez à Aptus Value Housing Finance

Services financiers Geojit

Évaluation : Abonnez-vous

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs.353, Aptus Value Housing Finance India est disponible à un P/BV de 8,8x (FY21) qui semble être entièrement tarifé. Geojit Financial Services a attribué une note de souscription à l’émission sur le long terme compte tenu de ses ratios de rendement élevés, de sa croissance impressionnante et de ses marges attrayantes. Selon le rapport CRISIL, AVHFIL avait le RoA le plus élevé de 6,5% parmi les pairs en FY21 et a un RoE moyen de 11,1%, 11,4% et 9,3% respectivement en FY21, FY20 et FY19.

Courtage en valeurs mobilières d’antiquités

Évaluation – Abonnez-vous

Alors que les progrès du logement abordable en Inde ont été plutôt lents, avec un encours total de prêts de seulement 880 milliards d’INR (3 % des logements ordinaires), Aptus a créé sa propre histoire à succès en associant l’identification du bon profil de client, la bonne garantie et de lourdes l’utilisation d’analyses, de systèmes et de processus. Cependant, les valorisations à 5,4x sur le post-money book et à 45x sur les bénéfices FY23e ne laissent pas beaucoup de potentiel à court terme. Les investisseurs ayant des perspectives à long terme peuvent envisager de souscrire.

Actions et financement Marwadi

Évaluation : Abonnez-vous

Compte tenu du BVPS ajusté pour l’exercice 21 de Rs.50,03 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/B de 7,06 avec une capitalisation boursière de Rs.1,74,940 mn, tandis que son homologue, Aavas Financiers, se négocie à un P. /B de 8,47. Les analystes ont attribué une note de souscription à cette introduction en bourse, car la société est présente sur de grands marchés sous-pénétrés avec un fort potentiel de croissance et est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs.

Capital de l’Axe

Note : Non classé

L’entreprise sert principalement des clients indépendants à faible et moyen revenu dans les marchés ruraux et semi-urbains. Ce segment de clientèle leur offre d’importantes opportunités de croissance car ils sont principalement nouveaux pour les clients de crédit, sans preuves de revenu formelles et sont non ou mal desservis par les institutions financières formelles. La société continuera à octroyer des prêts uniquement aux clients de détail pour l’achat ou la construction de logements indépendants dans le cadre de sa stratégie d’atténuation des risques.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

