Ouverture de l’introduction en bourse de Dodla Dairy le 16 juin : la prime du marché gris devance l’émission publique ; faut-il s’abonner ?

L’introduction en bourse de Rs 520 crore de Dodla Dairy sera ouverte à la souscription le mercredi 16 juin, dans la fourchette de prix de Rs 421-428 par action. L’émission se clôturera le 18 juin. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 50 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 1,09 crore d’actions d’une valeur nominale de Rs 10 chacune. Sur le marché gris mardi, les actions de Dodla Dairy citaient une prime de Rs 130-135 par action par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions se négociaient à Rs 563, en hausse de 31,54 % sur le marché primaire. Les équipes de recherche d’Angel Broking et de Ventura Securities ont recommandé dans leurs notes respectives de « s’abonner » à l’offre tandis que celles de HDFC Securities et JST Investments n’ont donné aucune note à l’introduction en bourse.

Dodla Dairy, une entreprise laitière intégrée basée dans le sud de l’Inde, tire ses revenus de la vente de lait et de produits laitiers à valeur ajoutée (VAP) sur le marché des consommateurs de marque. L’entreprise vend du lait frais, du ghee, du beurre, du caillé, du paneer, entre autres produits laitiers, destinés à la consommation à domicile.

Ange de courtage

Évaluation : Abonnez-vous

La société de bourse a déclaré qu’en termes de valorisations, le PE annualisé post-émission 9MFY21 s’élève à 16,4x (à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’émission), ce qui est faible par rapport à Parag Milk Foods (négociant à 32,7x). De plus, Dodla Dairy a montré une amélioration de sa marge d’exploitation avec un cycle de fonds de roulement efficace. Angel Broking estime que Dodla Dairy aurait de meilleurs résultats grâce à une augmentation de la gamme de produits à valeur ajoutée.

Valeurs mobilières Ventura

Évaluation : Abonnez-vous

Ventura Securities a évalué l’action à Rs 580 (25x FY24E), ce qui représente une hausse potentielle de 35,4% par rapport au prix de la bande supérieure de l’introduction en bourse de Rs 428 au cours des 24 prochains mois. Malgré l’absence de croissance des bénéfices au cours de la période de prévision (compte tenu de l’effet de base élevé des bénéfices nets pour l’exercice 21), Ventura Securities s’attend à une réévaluation des valorisations compte tenu du leadership du marché, des fortes tendances de croissance sectorielle, des gains d’efficacité (en éliminant les intermédiaires de marché ), axée sur l’expansion de l’empreinte commerciale, le statut sans dette, l’achèvement du cycle d’investissement et des ratios de rendement élevés.

Titres HDFC

Note : Non classé

La société de courtage a déclaré que les politiques favorables aux agriculteurs de Dodla Dairy et son engagement continu avec eux dans les programmes de bien-être ont renforcé ses relations avec les agriculteurs, ce qui a à son tour renforcé son processus d’approvisionnement en lait cru. Elle propose diverses initiatives aux agriculteurs auprès desquels elle s’approvisionne en lait cru. La société entreprend des recherches pour réduire le cycle de reproduction des vaches et sur des activités connexes, notamment la sélection de semence pour des vaches plus productives. Enquête sur la diversité génétique et la relation entre les vaches de race HF et diverses races bovines indiennes pour conduire à l’amélioration de la génétique du troupeau laitier qui affecte la santé, la longévité et les traits de reproduction des bovins utilisés pour la production de lait cru. Bien que les opérations de l’entreprise dépendent de la fourniture de grandes quantités de lait cru et de l’incapacité à se procurer des quantités adéquates de lait cru auprès des agriculteurs et des fournisseurs tiers, à des prix compétitifs, cela peut avoir un effet négatif sur l’entreprise, les résultats d’exploitation et la situation financière .

Investissements JST

Note : Non classé

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 428, il est au prix de 15,4x P/E, 4,33x P/BV, 1,8x P/S (9mFY21 ventes) et 1,35x P/S (FY21A Sales). Les valorisations sont bonnes par rapport à Heritage qui a 13,2x P/E, 0,80x P/S, 3,31x P/BV et Hatsun qui a 81,1x P/E, 3,59x P/S, 19,6x P/BV. Dans le même temps, la direction s’est orientée vers plus de produits à valeur ajoutée, plus d’OPM et plus de NPM. Grâce à de bonnes valorisations, l’introduction en bourse peut voir de bonnes souscriptions et une bonne cotation. La direction de l’entreprise elle-même a déclaré qu’il s’agissait d’une entreprise relativement nouvelle. À long terme, nous n’avons pas d’avis car nous voudrions surveiller cela davantage car l’exercice 21 semble être une aberration avec d’autres acteurs laitiers qui enregistrent également une croissance de l’EBITDA.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

