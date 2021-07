Ouverture de l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences le 27 juillet, taille de l’introduction en bourse réduite ; prévoit de vendre maintenant 63 actions lakh via OFS

Glenmark Life Sciences serait la cinquième introduction en bourse ce mois-ci

Glenmark Life Sciences, une filiale de Glenmark Pharmaceuticals, IPO ouvrira aux souscriptions la semaine prochaine le 27 juillet et se clôturera le 29 juillet 2021. Dans un avis aux échanges, Glenmark Pharmaceuticals a informé que le 19 juillet 2021, Glenmark Life Sciences avait déposé le RHP avec le registraire des sociétés (ROC), qui a été enregistrée par le ROC le 20 juillet 2021. La taille de l’introduction en bourse de Glenmark Life a été réduite et comprendra désormais une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 1 060 crore Rs et une offre à la vente ( OFS) d’un maximum de 63 parts de capital lakh. L’offre de l’investisseur principal ouvrira un jour avant la date d’ouverture de l’introduction en bourse, le 26 juillet 2021. Glenmark Life devrait faire ses débuts en bourse le mois prochain, le 6 août 2021.

Dans le DRHP déposé en avril, la société avait mentionné une nouvelle émission d’actions de Rs 1 160 crore et une offre à la vente (OFS) d’un maximum de 73,05 actions lakh. Une fois l’inscription réussie, Glenmark Life Sciences rejoindra les laboratoires Divis, Laurus Labs, Shilpa Medicare, Aarti Drugs et Solara Active Pharma Sciences. Glenmark Life Sciences serait la cinquième introduction en bourse ce mois-ci, après Clean Science and Technology, GR Infraprojects, Zomato et Tatva Chintan Pharma Chem. Gland Pharma était la dernière introduction en bourse du secteur pharmaceutique, lancée l’année dernière en novembre.

Les principaux responsables de la gestion du problème seront DAM Capital Advisors Ltd, BOB Capital Markets et SBI Capital Markets Ltd. Le registraire de Glenmark Life Sciences sera KFin Technologies Private Ltd. Les coordinateurs mondiaux et les principaux responsables de la gestion du problème sont Kotak Mahindra Capital Company, BofA Securities India et Goldman Sachs (Inde) Securities Pvt Ltd, selon DRHP. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à l’ESB et à la Bourse nationale. Le ratio moyen PE de l’industrie s’élève à 31,1x. Et le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2018, 2019 et 2020 s’élève à 72,05 %.

Dans DRHP, déposé en avril de cette année, Glenmark Life Sciences a proposé d’utiliser le produit net de l’émission pour le paiement de la contrepartie d’achat impayée au promoteur pour la scission de l’activité API du promoteur dans la société. La société a également prévu d’utiliser le produit pour financer les dépenses d’investissement et les objectifs généraux de l’entreprise. Le montant utilisé aux fins générales de l’entreprise ne peut excéder 25 pour cent du produit net de la nouvelle émission.

